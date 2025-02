A avaría dun ordenador causa longas colas na estación de tren de Pontevedra

A avaría dun dos computadores de venda e formalización de billetes, está a ocasionar que se estean producindo longas colas nos despachos de billetes da estación de RENFE en Pontevedra, ao quedar en servizo un único terminal de venda.

Segundo denuncia o sindicato CXT, a pesar de existir máquinas automáticas expendedoras de billetes, estas non asumen a demanda de atención presencial que reclaman as persoas usuarias do ferrocarril.

Para facer unha das habituais operacións de compra dun billete de tren, formalización dun abono recorrente, reclamación dunha indemnización por atraso, cambio de data de viaxe dun billete adquirido con anterioridade, entre outras, estes usuarios teñen que esperar longas colas porque RENFE só ten en servizo un dos dous postos de atención presencial existentes no despacho de billetes.

A incidencia no terminal informático avariado mantense desde o pasado 31 de xaneiro, "sen que os técnicos de RENFE acudisen á súa reparación", a pesar dos informes que o persoal que atende a venda de billetes realizaron de forma continuada á súa Xefatura.

Desde CXT non entenden como unha estación como Pontevedra, unha das estacións galegas que soporta máis operacións por terminal de venda de toda Galicia, "conta con tan só 2 postos presenciais de venda e atención ao cliente".

Apunta este sindicato que "o normal" é que Pontevedra contase con 3 postos "como así teñen a maioría de estacións ferroviarias de Galicia".

Esta incidencia provoca molestias ás persoas usuarias do ferrocarril, como a perda do tren que desexan utilizar, pola imposibilidade de sacar o billete ante a espera que deben facer ao funcionar un só terminal de venda.

Desde CXT reclaman que se solucione esta situación de forma "urxente", para dar un servizo público "axeitado" en Pontevedra, "obrigación que RENFE ten como empresa pública que xestiona o servizo pertencente ao Ministerio de Transportes e Transición Ecolóxica".