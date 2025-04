A convocatoria de axudas do GALP Ría de Pontevedra atrae 28 proxectos cun investimento global de máis de 7 millóns de euros

O GALP (Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro) Ría de Pontevedra pechou o prazo de presentación de proxectos da convocatoria de axudas 2025 coa recepción dun total de 28 iniciativas promovidas por entidades e empresas da ría, que aspiran a obter financiamento a través do Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (FEMPA).

O conxunto dos proxectos presentados suman un investimento total que supera os 7,3 millóns de euros, para o cal se solicitaron 2,3 millóns de euros en axudas.

O reparto entre proxectos empresariais e sociais é equilibrado, con 14 iniciativas promovidas por empresas e outras 14 impulsadas por entidades sen ánimo de lucro e administracións locais.

Esta combinación reflicte o interese do territorio (Bueu, Marín, Meaño, Poio, Pontevedra e Sanxenxo) tanto por consolidar e modernizar as actividades ligadas á pesca e á acuicultura como por impulsar iniciativas de carácter social, patrimonial ou de mellora ambiental.

A mobilización de propostas nesta convocatoria foi especialmente destacada en Sanxenxo e Marín, que encabezan o número de solicitudes, seguidos de preto polos demais concellos da ría.

Moitas das propostas céntranse en melloras produtivas, transformación e comercialización de produtos pesqueiros, diversificación económica e iniciativas que reforzan o papel social e cultural das comunidades costeiras.

Rematado o prazo de presentación, o GALP inicia agora a fase de avaliación técnica e baremación das propostas, proceso no que se valorará a súa contribución aos obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) e ás prioridades marcadas polo FEMPA para o período 2021-2027.

A resolución definitiva das axudas coñecerase nas vindeiras semanas.

Os responsables do GALP destacan que "o volume e variedade de proxectos presentados confirman, un ano máis, o compromiso do tecido público e socioeconómico co desenvolvemento sostible da ría de Pontevedra".

O GALP Ría de Pontevedra presta asesoramento ao longo de todo ano ás entidades, empresas ou administracións interesadas en financiar os seus proxectos a través das axudas do FEMPA 2021-2027.