Ballesol Pontevedra celebra o Entroido e o Día Internacional da Muller

A residencia de maiores Ballesol Pontevedra conmemorou na última semana dous eventos significativos: o Entroido e o Día Internacional da Muller, reafirmando a súa conexión coa realidade social e cultural.

ENTROIDO AO GRANDE

Os festexos de Entroido incluíron unha gran festa na que non faltaron os tradicionais doces da tempada, como filloas e orellas.

A animación do evento estivo a cargo de Miguel DJ, membro do grupo musical Rever.

Celebración do Entroido na residencia de maiores Ballesol PontevedraBallesol Pontevedra

Ademais, a celebración contou coa destacada participación da comparsa Os 100Tolos de Poio, que ofreceu un espectáculo de música en directo e un desfile que impresionou aos asistentes.

Igualmente, a comparsa Jana de Leria, proveniente do Grove e gañadora do concurso de comparsas durante os últimos catro anos, tamén se uniu á festa, enriquecendo aínda máis a celebración co seu talento e o humor das súas enxeñosas murgas.

DÍA DA MULLER: UN ESPAZO PARA O DIÁLOGO

O Día Internacional da Muller foi conmemorado cunha mesa redonda titulada "Mulleres do noso tempo", na que participaron Ana Quiroga, directora da residencia; Elena Lombardía, neumóloga especializada no sistema respiratorio; Maite Pantín, inspectora da Unidade de Participación Cidadá; e Marita Janeiro, bombeira forestal e adestradora do club de baloncesto Arxil.

Mesa redonda con motivo do Día da Muller na residencia de maiores Ballesol PontevedraBallesol Pontevedra

Durante o encontro, as relatoras compartiron as súas traxectorias profesionais e persoais, e puideron tamén coñecer as experiencias de varias residentes que foron pioneiras en pensar e vivir doutra maneira. Mulleres que abriron o camiño para que actualmente se ocupen postos de responsabilidade antes inimaxinables.

Entre todas as persoas presentes abriuse un espazo de diálogo para charlar e descubrir todo o que se alcanzou.