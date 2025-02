Abraldes anuncia a construción dunha pista de pádel e a reforma do campo de fútbol do Outeiro

O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, xunto coa concelleira de Deportes, Andrea Pérez Cal, presentou este mércores o proxecto de construción dunha nova pista de pádel no lugar de Santo Antoniño e a reforma dos antigos vestiarios do campo de fútbol do Outeiro.

O orzamento total destes dous proxectos ascende a 97.000 euros, que se financiaran con cargo ao Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas da Deputación de Pontevedra.

A nova pista de pádel será unha instalación totalmente gratuíta e aberta ao uso da veciñanza de Barro.

Este novo equipamento terá un orzamento base de licitación de 57.000 euros.

Esta infraestrutura estará situada na área que actualmente alberga elementos de ximnasia e mobilidade para persoas maiores na rúa do Pazo. Estes elementos serán reparados e trasladados a unha zona sombreada, preto da nova tirolesa, o que facilitará o seu uso durante todo o ano e promoverá un entorno accesible e agradable para todos, segundo indican desde o Concello.

Fernández Abraldes manifestou que "o noso compromiso é seguir apostando por contar con máis e mellores espazos deportivos que posibiliten que cada vez máis persoas poidan practicar distintos deportes en Barro".

Segundo dixo o alcalde "o deporte xoga un papel fundamental para a calidade de vida da veciñanza".

O outro proxecto en materia de instalacións deportivas para este ano do Concello de Barroexecutarase no Campo de fútbol do Outeiro, cun importe de algo máis de 40.000 euros.

Con esta actuación renovaranse por completo os vestiarios vellos, realizaranse melloras nas gradas e pintaranse todas as instalacións.