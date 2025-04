Asinado o convenio para a construción da nova EDAR central do Carballal

O Concello de Barro vén de pasar con nota un dos seus "retos estratéxicos". O alcalde Xosé Manuel Fernández Abraldes vén de asinar este martes coa conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e co director xeral de Augas de Galicia, Roi Fernández, o convenio que fará realidade a nova depuradora central do Carballal e que permitirá chegar co saneamento a todas as parroquias.

"O próximo paso é poñer a andar as obras, que teñen que comezar neste ano", subliñou o rexedor.

Abraldes celebrou con "entusiasmo" a sinatura entre o Concello e Augas de Galicia.

Sinalou que o acordo "é un claro exemplo de como a perseveranza e o compromiso do noso grupo de goberno poden transformar as necesidades da xente de Barro en solucións efectivas".

O alcalde Abraldes liderou o proceso de construción da EDAR dende hai dez anos "cunha visión clara e un enfoque proactivo, tomando o control dos trámites administrativos, anticipando necesidades e dando pasos para salvar todos os obstáculos posibles".

Así, conseguiu presentar a Augas de Galicia un proxecto "maduro e de calidade" que, segundo sinalou estaba "preparado para que non houbese argumentos posibles para rexeitalo".

Abraldes apuntou que como alcalde sempre considerou estratéxica a depuradora e, dende o inicio, xestionou e coordinou os recursos municipais necesarios.

Lembrou que nun primeiro momento o Concello encargou un estudo para atopar a mellor localización para a depuradora e adquiriu os terreos necesarios. Despois contratou a redacción do proxecto, solicitou e conseguiu todos os permisos sectoriais e, á par, foi mantendo contacto continuado coa administración galega para informar puntualmente do procedemento "nun claro exemplo de seriedade, lealdade e cooperación institucional sen entrar en polémicas estériles".

Ademais, apuntou Abraldes, mentres se avanzaba con todos estes pasos burocráticos, o Concello foi reservando fondos municipais para facer fronte ao pago do 20% do custo total da infraestrutura (734.000 euros de 3,67 millóns de euros). "Grazas á boa saúde financeira poderase facer fronte ao desembolso sen ter que endebedarse nin poñer en risco outros investimentos tamén necesarios para o municipio", remarcou.

"Este é un logro histórico para o noso Concello, unha das actuacións máis importantes dos últimos anos e estou satisfeito de tela sacado adiante. A depuradora é un proxecto de transformación que prepara Barro para o futuro, para sermos un municipio máis eficiente e sustentable. Tiñamos unha oportunidade de mellorar o noso municipio e non aforramos en esforzos nin en traballo para sacalo adiante con persistencia, discreción e sendo o máis eficientes que cabía ser", afirmou Fernández Abraldes.

O alcalde destacou que a nova instalación non só representa un "avance significativo" na xestión de augas residuais, senón que tamén é un "paso crucial" cara á mellora da calidade de vida dos veciños e á protección do ambiente.

Unha vez xa está asinado o convenio con Augas de Galicia, o próximo paso será sacar a licitación as obras de construción, un paso que dado o importe da operación poderá pecharse nos vindeiros meses co obxectivo de comezar os traballos este mesmo ano.

A nova EDAR do Carballal absorberá a dúas depuradoras existentes de Santo Antoniño e da Portela, a cal dá servizo ás parroquias de Curro e da Portela, e permitirá ampliar o servizo ás parroquias de Agudelo, Valiñas, Barro e Perdecanai. Así mesmo, a depuradora tamén permitirá que as casas sen conexión coa rede de saneamento poidan baleirar nela as súas fosas sépticas.

Acto de sinatura do convenio para a construción da nova EDAR central do Carballal

En concreto, a nova EDAR constará dos seguintes procesos: pretratamento, composto por desbaste e desareado-desengraxado; tratamento biolóxico; decantación secundaria e tratamento de lodos. Tamén se inclúe na actuación o edificio de explotación e instalacións auxiliares como desodorización, auga industrial e centro de control.

A maiores, executarase un bombeo, a prolongación da rede de saneamento para a conexión da nova estación depuradora, urbanización e acceso ás novas instalacións, dotación de servizos de subministración e as infraestruturas necesarias para completar o sistema de depuración municipal.

Coa sinatura deste convenio, Augas de Galicia avanza na colaboración cos concellos para contribuír a profesionalizar a xestión da auga, garantir o bo estado ecolóxico dos ríos e das rías de Galicia e a mellorar a calidade duns servizos que son básicos para a cidadanía, tal e como lembrou a conselleira