Berto Domínguez, do d'Berto do Grove, galardoado nos Premios Picadillo de Galicia Fórum Gastronómico

O restaurante do Grove d'Berto será este ano un dos galardoados nos Premios Picadillo que se entregan no marco do Galicia Fórum Gastronómico.

O local recibirá o premio na categoría Sala, que "pon en valor o oficio de camareiro e de mestre de sala dos restaurantes galegos".

O premiado será Berto Domínguez, á fronte do mítico restaurante, do que o Fórum destaca que é "unha reputada marisquería que leva máis de 35 anos ofrecendo os mellores produtos do mar de Galicia".

O Picadillo é galardón co que se quere recoñecer "o traballo que persoas de diversas disciplinas e oficios viñeron realizando en prol da gastronomía galega a través da súa traxectoria profesional á que a miúdo dedicaron a vida enteira".

A organización programou a entrega dos premios para a tarde do martes 25 de marzo, coincidindo coa xornada de clausura do evento, que se celebrará desde o 23 de marzo en Expocoruña.

A cociñeira Celestina Martínez (Ou Parrulo), o enólogo Joaquín Álvarez 'Quin', O Peirao, o catedrático Jesús Simal, o IES de Foz e La Alacena Roja serán o resto de galardoados deste ano.

Tamén serán distinguidas como produtoras 8 panadarías históricas de Galicia: Panadería Pallares (Sarria, Lugo, 1876); Panadería Germán (Fisterra, A Coruña, 1870); Panadería Rabizas (Betanzos, A Coruña, s XVII); la centenaria Panadería Paleo (Ribadeo, Lugo); Forno do Calviño (San Cristovo de Cea); Sieira Charlín (Ribeira, A Coruña, 1884); Panadería Central (Buño, Malpica) y Panadería Caneda (A Pobra de Trives, Ourense), que recibirán o Premio ás Panadarías Históricas de Galicia.