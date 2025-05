O BNG de Sanxenxo alerta do perigo que supón o pantalán da Arnosa debido ao seu mal estado

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Sanxenxo denuncia unha vez máis o "lamentable estado" no que se atopa o pantalán da Arnosa, na parroquia de Vilalonga.

Unha infraestrutura cuxas deficiencias non se arranxan, "pola incompetencia e a falta de interese do Partido Popular, tanto por parte do Concello como da Xunta de Galicia", segundo sostén o Bloque.

Foron varias as ocasións nas que as persoas usuarias destas instalacións advertiron ás administracións do mal estado no que se atopa o pantalán "os anos pasan e ninguén pon solución ao asunto".

Alertan de que pode poñer en risco a integridade física das persoas que acceden a través da plataforma ás súas embarcacións.

Desde o BNG recordan que a situación legal da infraestrutura "é, canto menos, curiosa, porque nin o Concello nin a Xunta asumen a súa titularidade".

No BNG afirman que "cun pouco de vontade política" poderíase atopar solución a un problema que non fai máis que aumentar co paso do tempo.

Os responsables do grupo nacionalista anuncian que, "ante a inacción por parte do goberno de Telmo Martín", o BNG ten previsto acudir ao Parlamento de Galicia para "buscar respostas".

O Bloque xa levou á Cámara autonómica este asunto hai máis de 15 anos, "mentres tanto, o tempo pasa e o pantalán atópase nun estado cada vez peor e máis perigoso", lamentan os nacionalistas.

A día de hoxe, son visibles os buracos existentes na superficie, que, ademais, é moi esvaradiza. Este mal estado do pantalán da Arnosa acentuouse durante o último inverno, por mor das inclemencias meteorolóxicas.

A situación chegou a tal punto que os propios mariñeiros procederon a arranxar parte do pantalán.

O abandono desta infraestrutura, din os nacionalistas, "é outra mostra do nulo peso político que ten Telmo Martín fóra de Sanxenxo".