Transformarán Bouza de Abaixo nun espazo peonil de Vilaxoán cun investimento de 775.000 euros

Vilaxoán afrontará unha intervención urbanística para modificar por completo a rúa Bouza de Abaixo.

O proxecto, cun investimento de 775.700 euros, converterá esta transitada vía nunha plataforma única de prioridade peonil, totalmente accesible e adaptada ao carácter patrimonial da zona.

"Esta actuación será unha das máis cuantiosas dos vindeiros anos, xa que supón preto do 80% dos fondos que lle corresponden ao Concello de Vilagarcía no marco do 'Plan Máis Provincia' da Deputación", destacou o alcalde Alberto Varela durante a presentación do proxecto.

A intervención abranguerá uns 2.200 metros cadrados, desde a entrada por un costado da praza de abastos ata a saída cara á avenida de Cambados.

A concelleira de Urbanismo, Paola María, explicou que o deseño está condicionado polas características da zona: "Como todo Vilaxoán, estamos ante unha zona patrimonial, con construcións tradicionais, formada por rúas estreitas, de apenas cinco metros de ancho".

Un dos elementos máis destacados do proxecto será o tratamento diferenciado das áreas con maior valor patrimonial mediante a instalación dun empedrado especial.

stas zonas son o tramo entre a entrada por Avelina Nogueira e o cruce con rúa Pardiñas, e o cruzamento con Benigno Santos, onde se atopa un cruceiro e unha zona axardinada que tamén será acondicionada.

"No restante, colocarase un pavimento de formigón cuns resaltes de cores que sinalicen que estamos ante unha zona de prioridade peonil", indicou a concelleira. O obxectivo é reducir o tráfico rodado a só residentes, priorizando aos viandantes.

O proxecto tamén contempla unha renovación integral das infraestruturas soterradas.

Separaranse as redes de saneamento e pluviais, e renovaranse as instalacións de baixa tensión, iluminación e telefonía. Ademais, instalarase novo mobiliario urbano, con papeleiras, bancos e farois.

Dende o goberno local recoñecen que a intervención era necesaria debido ao "deterioro importante" que presentaba a zona, especialmente polos problemas na canalización da auga, polo que "pórlle solución foi unha das prioridades do Concello".

Imaxes do proxecto para Bouza de Abaixo en VilagarcíaConcello de Vilagarcía de Arousa

O alcalde lembrou que "as inversións municipais chegan a todas as zonas do concello", mencionando outras actuacións xa realizadas en Vilaxoán como as de Vázquez Leis ou Ameixeiras.

Varela asegurou que este tipo de proxectos supoñen "un avance fundamental en accesibilidade", situando a Vilagarcía "á vangarda en materia urbanística".

A obra, que ten un prazo de execución de 8 meses, responde a unha demanda veciñal desde hai tempo.