A vila de Bueu celebrará o 21 e 22 de xuño a Festa das Alfombras Florais do Corpus, na que os tradicionais tapices florais lucirán polas principais rúas do casco urbano.

"Este ano queremos incrementar a participación e que a veciñanza se anime a facer alfombras nesta festa tan bonita", dixo Carmen García, concelleira de Cultura, na rolda de prensa celebrada este xoves na que tamén estiveron presentes alfombristas tanto da Asociación Cunchas e Flores como do Colectivo Independente de Alfombristas, así como Félix Juncal, alcalde, e Xosé Leal, edil de facenda.

A imaxe gráfica deste ano é obra do artista local Marc Taeger e nos dous carteis deseñados tentou reflictir o colorido das alfombras e a participación de todo un pobo.

A programación da festa, declarada como de Interese Turístico Galego, desenvolverase o domingo, 22 de xuño, aínda que a elaboración de alfombras comezará xa a partir da tardiña anterior, concretamente ás 18 horas. Ademais, ese día a partir das 9.00 horas da mañá realizarase unha alfombra infantil na rúa Eduardo Vincenti.

Xa o domingo, a charanga Noroeste amenizará ás rúas da vila, e ás 12 horas, terá lugar na Igrexa de San Martiño de Bueu a misa cantada pola Coral Polifónica de Bueu con posterior procesión ao redor do templo.

Ás 18 horas, na capela de San Xosé desenvolverase a adoración eucarística seguida de procesión coa Banda de Música Artística de Bueu e que decorrerá polas rúas Pazos Fontenla, Francisco Escáneo, Montero Ríos, Eduardo Vincenti e volta á capela.

Pola noite, a partir das 21 horas, no aparcadoiro de As Lagoas será a verbena coa orquestra La Oca Band.

Durante a fin de semana, o Concello tamén organizará nos xardíns da Igrexa e na Sala Amalia Domínguez Búa dúas exposicións de fotos antigas nas que se poderá ver a evolución histórica desta festa e das persoas que participaron nela ao longo do tempo.

BONOS COMERCIO

O Concello de Bueu continúa traballando para incrementar a participación na festa e por iso outorgará bonos comercio para as persoas e colectivos que elaboren tapices florais.

A principal novidade é que se incrementan as contías con respecto ao pasado ano, e que se outorgarán bonos que varían segundo as dimensións das alfombras: 250 euros para as de 3x15 metros; 200 para as de 3x10 metros; e 150 para as de 3x5 metros.

O prazo para participar ábrese este venres, 9 de maio, e estenderase ata o 19 de xuño, e o procedemento será entregando o formulario na Concellaría de Cultura de forma presencial ou enviándoo a través do enderezo electrónico [email protected]

Os bonos están dirixidos a aquelas persoas ou colectivos que realicen as alfombras o 21 de xuño dentro do percorrido marcado para a festividade, que abrangue as rúas de Pazos Fontenla, Eduardo Vincenti, Montero Ríos, Francisco Escáneo, e a Igrexa de San Martiño de Bueu. Ademais, e segundo se establecen nas bases, o Concello poñerá a disposición das persoas que o necesiten materiais como verde, cunchas de berberecho e papel.

TRADICIÓN

A festa das alfombras conta con máis dun cento de anos de antigüidade, aínda que o auxe desta tradición podería situarse entre as décadas de 1940 e 1950. Un dos costumes que máis lembra a veciñanza da vila son as recoñecidas carrozas que desfilaban na procesión e que se preparaban na antiga carpintaría da fábrica Massó, que deixou de realizarse a comezos dos 70 co peche da conserveira.

Hai que salientar que a Festa das Alfombras de Bueu foi declarada como de Interese Local no ano 2002 e desde o 2017, é Festa de Interese Turístico Galego pola Axencia Galega de Turismo.