Caldas prepara o 8M cun vídeo homenaxe que visibiliza a relevancia das mulleres locais

O Concello de Caldas de Reis presentou esta martes a programación deseñada para conmemorar o Día Internacional da Muller, o próximo 8 de marzo.

Co lema "Mulleres de Caldas: visibilidade e recoñecemento", a iniciativa busca poñer en valor o labor das veciñas na vila, tanto no ámbito privado como no público, e promover a igualdade de xénero a través de actividades educativas e culturais.

Un dos momentos destacados será a presentación dun vídeo promocional no que varias mulleres da localidade comparten as súas historias e experiencias.

A proxección terá lugar o sábado 8 de marzo no Auditorio Municipal, antes da tradicional andaina pola igualdade e a lectura do manifesto.

Segundo o alcalde, Jacobo Pérez, o obxectivo é "visibilizar e recoñecer o esforzo das nosas veciñas, que a miúdo realizan dobres ou triples xornadas laborais sen o debido recoñecemento económico ou social".

A programación tamén inclúe iniciativas no ámbito educativo, como o obradoiro 'Só Si é Si', que se está a desenvolver durante este mes de febreiro nos centros escolares do municipio.

Dirixido a alumnado de 4º de Primaria, esta actividade busca promover a prevención de condutas violentas e fomentar relacións baseadas no respecto e no consentimento.

"A prevención da violencia sexual desde idades temperás é fundamental para construír unha sociedade máis xusta e igualitaria", destacou a concelleira de Benestar Social e Igualdade, María del Carmen Torres Iglesias.

Ademais, os días 6 e 7 de marzo terá lugar o espectáculo 'Directas ao espazo', dirixido ao alumnado de Primaria. A obra está inspirada nas figuras da astronauta Valentina Tereshkova, a primeira muller en viaxar ao espazo, e Sara García Alonso, a primeira astronauta española.

Para os máis pequenos, organizaranse xogos de corresponsabilidade que buscan concienciar sobre a importancia do reparto de tarefas no fogar e na escola.