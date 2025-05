Caldas retira 400 metros cúbicos de voluminosos ao mes e reforza a concienciación ambiental

O servizo de recollida de voluminosos no Concello de Caldas de Reis traballa a pleno rendemento e estima que se retira unha media de 400 metros cúbicos de restos ao mes.

O alcalde, Jacobo Pérez, mantivo unha reunión co edil de Medio Ambiente, Juan Carlos Ortigueira e con operarios municipais para analizar o funcionamento dunha prestación pensada para particulares, a través da cal poden desfacerse de electrodomésticos, mobles e outros aveños de maneira eficiente.

Segundo explicou o rexedor, a Administración municipal recibe unha media de entre 15 e 20 avisos semanais por parte da veciñanza para dispor deste servizo, que se realiza todos os mércores e debe solicitarse realizando unha chamada previa ao número de teléfono 647574316.

Pérez Gulín lembra que se trata dunha recollida que "leva xa varios anos operativa e que está a funcionar moi ben" e comprobaron que entre a veciñanza "existe unha concienciación moi importante no que ao coidado do medio ambiente refírese.

Neste sentido, desde a Administración local lembran que o feito de abandonar restos de voluminosos na vía pública pode carrexar importantes sancións económicas, polo que animan ás persoas particulares a que se poñan en contacto coa Concellaría de Medio Ambiente para resolver calquera dúbida.

Sinalan ademais, que entre os aparellos máis habituais que se atopan á hora de efectuar as retiradas atópanse fornos, placas, electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos ou microondas, pero que tamén recollen residuos máis voluminosos, como son mobles, somieres, portas, colchóns ou marcos, ademais doutros residuos que non deben depositarse no resto de colectores.

Aveños retirados en Caldas de ReisConcello de Caldas de Reis

Por outra banda, Caldas de Reis continúa coa campaña informativa posta en marcha xa hai varias semanas sobre a importancia de preservar o medio ambiente.

Ademais das charlas realizadas nos centros educativos e tamén para persoas maiores, centradas en cuestións como a reciclaxe, a finais deste mes de maio tamén habilitarán un punto de información sobre a utilización dos composteros, tanto individuais como comunitarios.

A iniciativa levarana a cabo o día 26, coincidindo coa celebración do comprado ambulante que ten lugar cada luns no centro histórico.