Camiñar, practicar natación ou ciclismo 30 minutos ao día, axudan a previr as varices

A aparición dunha insuficiencia venosa crónica, coñecida como varices, pode previrse coa adopción de hábitos de vida saudable que melloren a circulación sanguínea, ademais de manter unha dieta rica en fibras e baixa en sal e unha vestimenta axeitada.

A doutora Karla Moncayo, especialista que se acaba de incorporar ao Servizo de Angiología e Cirurxía Vascular do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, recomenda realizar exercicio regular, "dedicando 30 minutos ao día para camiñar, facer natación ou andar en bicicleta" e elevar as pernas ao descansar. En canto á vestimenta, aconsella o uso de medias de comprensión, evitar pezas axustadas e o abuso dos tacóns altos. Na súa opinión, o sedentarismo, a obesidade e os antecedentes familiares "son condicións médicas que explican unha incidencia cada vez maior desta patoloxía".

Segundo explica, esta patoloxía é "máis frecuente en mulleres, especialmente entre os 30 e os 60 anos, e a súa incidencia "increméntase con certos factores hormonais e de enfermidades asociados. As etapas de risco son o embarazo, polo aumento da presión venosa e os cambios hormonais, e a menopausa pola diminución de estrógenos".

Promover a calidade de vida

A Organización Mundial da Saúde define as varices como "veas dilatadas e tortuosas causadas por unha disfunción das válvulas venosas". Isto pode ter un impacto significativo na calidade de vida dunha persoa, tanto física como emocionalmente. "O tratamento das varices experimentou unha mellora significativa cara a técnicas minimamente invasivas que permiten unha rápida recuperación e mellores resultados estéticos", indica a cirurxiá do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez.

Neste sentido, destaca a aplicación da esceleroterapia, indicada para tratar pequenas arañas vasculares de forma ambulatoria, ou o uso do láser endovenoso (radiofrecuencia), que elimina as varices sen necesidade de cirurxía, aínda que apunta que a cirurxía tradicional "segue sendo a opción máis eficaz para os casos máis avanzados onde non é posible aplicar técnicas menos invasivas".