Campaña de control de patinetes eléctricos en Vilagarcía ao multiplicarse os accidentes

A proliferación de accidentes con patinetes eléctricos en Vilagarcía de Arousa dispara as alarmas.

A Policía Local pon en marcha unha campaña especial de vixilancia durante a Semana Santa tras constatar que estes vehículos de mobilidade persoal (VMP) están a xerar crecentes problemas de circulación na vila, especialmente nas zonas de maior afluencia peonil.

Os datos do último balance policial son especialmente preocupantes: no 2024 rexistráronse 21 accidentes con patinetes implicados, unha cifra que non só supera os sinistros con bicicletas (17) senón que se achega perigosamente aos niveis de vehículos de maior porte como motocicletas e camións (29).

A estatística detalla que houbo dous atropelos a peóns e cinco choques contra turismos e camións, mentres que o resto dos incidentes corresponden a impactos ou caídas sen implicación doutros vehículos.

Durante a semana do 14 ao 20 de abril, os axentes realizarán un control intensivo en puntos estratéxicos da cidade.

A vixilancia concentrarase especialmente en beirarrúas, zonas peonís, parques e prazas, con particular atención á denominada 'Illa de peóns' -como a rúa Alcalde Rey Daviña-, a praza de Galicia e o parque da Xunqueira, espazos onde conviven peóns e vehículos.

O corpo policial ten detectado un preocupante catálogo de infraccións que evidencian un uso irresponsable destes dispositivos.

Entre as irregularidades máis frecuentes atópanse o transporte de máis dunha persoa no mesmo patinete, a condución mentres se manipula o teléfono móbil, o uso de auriculares durante a circulación e, especialmente grave, a condución baixo os efectos do alcohol ou substancias estupefacientes.

"Moitos destes vehículos estanse a usar dende o descoñecemento, coma se fosen xoguetes", advirte a Policía Local, que busca concienciar sobre a necesidade dun uso responsable destes dispositivos de mobilidade.

O Concello de Vilagarcía, ante esta situación, fai un chamamento especial á cidadanía para que extreme as precaucións e respecte a normativa vixente no uso dos VMP.