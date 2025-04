Campaña pioneira en farmacias de información sobre as patoloxías vasculares periféricas

As farmacias da provincia de Pontevedra comezan unha campaña informativa destinada a sensibilizar á poboación sobre as patoloxías vasculares periféricas, moitas das cales permanecen infradiagnosticadas e estigmatizadas.

As máis habituais son o lipedema, o linfedema e a insuficiencia venosa, enfermidades crónicas e aínda pouco coñecidas que afectan a unha elevada porcentaxe da poboación.

Esta campaña xorde froito da necesidade de aumentar a información dispoñible para as persoas que poden estar a sufrir estas patoloxías sen sabelo, de modo que poidan identificar os síntomas para, no seu caso, acudir a unha consulta médica especializada para o diagnóstico e o tratamento.

A iniciativa, pioneira en España, está impulsada polo Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra en colaboración coa Asociación de Afectadas de Lipedema de España (ADALIPE), a Asociación Galega de Linfedema, Lipedema e Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares (AGL), así como coa Clínica Cidema, que se encargou de formar os profesionais farmacéuticos.

Beatriz García Iglesias, presidenta do Colexio de Farmacéuticos, afirmou na presentación da campaña que "no contexto destas patoloxías linfovenosas e lipedema, o consello farmacéutico adquire unha importancia especial, xa que podemos guiar os pacientes no manexo da súa condición, informar sobre o uso correcto dos medicamentos e produtos sanitarios prescritos, asesorar sobre terapias complementarias e colaborar estreitamente con outros profesionais sanitarios para garantir unha atención integral".

Román Rodríguez, dtor. Clínica Cidema; Alba González, pta. da Asociación de Afectadas de Lipedema de España; Beatriz García Iglesias, pta. do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra; e María Araújo, traballadora social da Asociación Galega de LinfedemaMónica Patxot

Dende a Asociación de Afectadas de Lipedema de España (ADALIPE), a súa presidenta Alba González valorou esta iniciativa para dar a coñecer estas enfermidades porque "moitas veces, a farmacia é a primeira porta de entrada" onde a persoa afectada expón ante un profesional sanitario, por primeira vez, os seus síntomas, e dende alí pódeselle derivar ás asociacións ou servizos especializados.

González denuncia a falta de recoñecemento e diagnóstico axeitado das patoloxías linfovenosas e lipedema na atención primaria. "A principal dificultade que enfrontamos é que no sistema público non existimos, e moitas veces os médicos nin sequera coñecen estas enfermidades, que están infradiagnosticadas e mal interpretadas", afirmou González.

Ademais, explica que un dos maiores obstáculos é que estas patoloxías non están reflectidas nas clasificacións oficiais, o que complica a súa identificación e tratamento.

A situación, segundo a presidenta de ADALIPE, xera que moitos pacientes permanezan sen diagnóstico durante anos, e que na sanidade pública as opcións de tratamento sexan limitadas ou inexistentes, agravando o seu sufrimento e aumentando o risco de complicacións maiores. "O que esiximos é que se informe, que se valore e que se actúe a tempo para evitar que estas patoloxías sigan sendo invisibilizadas e que as pacientes queden desamparadas".

Neste sentido, aclarou que "os tratamentos que requiren non están cubertos pola sanidade pública e, se queres acceder a eles, só podes contratalos en atención privada, o que implica gastos considerables en fisioterapia, nutrición e terapias complementarias". Como mostra, expuxo que "só os gastos en medias de compresión supón mil euros anuais", custeados polo propio paciente.

María Araújo, traballadora social da Asociación Galega de Linfedema, e Alba González, pta. da Asociación de Afectadas de Lipedema de EspañaMónica Patxot

María Araújo, traballadora social da Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas (AGL), explicou que estas enfermidades presentan características diferenciais que afectan principalmente a mulleres, aínda que tamén hai presenza en homes.

"O lipedema, por exemplo, é unha enfermidade crónica exclusiva de mulleres e moitas veces aínda se confunde con obesidade, o que dificulta o seu diagnóstico," afirmou. O linfedema secundario a tratamentos de cancro ou a insuficiencia venosa crónica afecta a ambos os sexos.

A incidencia estimada en España destas patoloxías supera o millón de pacientes. Pero, de novo, ao non constar nas clasificacións do sistema de saúde, as cifras de afectados poderían estar moi por enriba dese dato.

"A poboación chega a nós en estados avanzados, con dor e limitacións, e moitas veces sen o recoñecemento da súa discapacidade, o que dificulta aínda máis o seu acceso a recursos e tratamentos axeitados," puntualizou a traballadora social.

Román Rodríguez, director da Clínica Cidema, resaltou a necesidade dunha maior visibilidade e comprensión social, así como da abordaxe multidisciplinar, sinalando que "o tratamento destas patoloxías, en moitos casos, só se realiza en clínicas privadas, e a sanidade pública aínda ten moito por avanzar".

A campaña, que se desenvolverá a partir deste mércores 24 de abril en todas as farmacias da provincia, contará con carteis, folletos informativos e asesoramento profesional. Ademais, toda a cartelaría incorpora un código QR que dirixirá a unha páxina web do Colexio, onde estarán dispoñibles materiais, recursos e contactos das asociacións.