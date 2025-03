Campo Lameiro prepara un desfile de Entroido multitudinario con premios ao mellor disfrace

O Concello de Campo Lameiro ultima os preparativos para o seu gran desfile de Entroido, que se celebrará este sábado 15 de marzo a partir das 17:00 horas.

Nel participarán preto de 2.000 persoas disfrazadas, que competirán polos premios en metálico nas categorías individual e grupos, tanto infantil como adulto.

Baixo a lema "Nin Tenerife nin Río de Janeiro… o mellor Entroido está en Campo Lameiro", o municipio prepara unha gran festa na que haberá unha ducia de comparsas.

Os Solfamidas (Campo Lameiro), Os Paparrulos (Marín), Os da Caña (Marín), As Sonecas (Campelo), Os Canecos (Poio), Las Flores del Carnaval (Monte Porreiro), Os 100tolos (Campelo), Os Miúdos (Arcade), Luces (Tomiño) e Talismán (Salceda de Caselas) serán os encargados de pór o ritmo e a música á celebración.

Ademais, desde o Concello destacan que ao desfile acudirán persoas desde Aguasantas (Cerdedo-Cotobade), Ponteareas, Meis, Bora, Vilagarcía de Arousa, Moraña, Mourente e Cambados.

PREMIOS AO MELLOR DISFRACE

Como todos os anos, a organización realizará un concurso con premios en metálico para os mellores disfraces.

Na categoría infantil, os premios individuais oscilarán entre os 10 e os 40 euros, mentres que os grupos poderán optar a premios de até 100 euros. Ademais, outorgarán tres premios especiais de animación de 100 euros cada un.

Na categoría de adultos, os premios individuais irán desde os 35 até os 100 euros, e os grupos poderán gañar até 320 euros. Tamén entregarán un premio especial do xurado de 200 euros.

Os participantes deberán estar no punto de saída ás 16:30 horas e seguir as instrucións do persoal da organización para garantir o bo desenvolvemento do desfile.