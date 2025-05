Os campos de voluntariado da Xunta regresarán a Poio, con 'Costa Azul' en xullo e agosto

O campo de voluntariado 'Costa Azul' da Xunta de Galicia volverá este verán a Poio, entre o 22 de xullo e o 3 de agosto.

O Concello de Poio confirmou esta fin de semana que repetirá experiencia este verán cunha proposta que o ano pasado foi das que máis interese espertaron, ao esgotar todas as prazas dispoñibles.

'Costa Azul' é un campo medioambiental e mariño destinado a mozos de entre 18 e 30 anos, no que se inclúen actividades para limpar as costas do concello por terra e por mar.

Farán rutas de ecolimpeza das praias de Lourido, Combarro ou Chancelas e combinarán esas actividades con outro tipo de obradoiros e visitas culturais e recreativas.

Trátase da segunda edición desta actividade, que ten carácter nacional e contará con 15 prazas.

As persoas interesadas xa poden inscribirse na web xuventude.xunta.es.Terán de prazo ata o 15 de maio. Posteriormente, abrirase unha segunda quenda de inscrición para todos os campos de traballo de Galicia coas prazas libres en cada un deles.

Os campos de voluntariado son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e a súa contorna, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos.

A concelleira de Mocidade, Tamara González, sinala que repetir esta experiencia en Poio supón unha "dobre oportunidade" para o municipio, xa que contribúe a seguir promocionando o concello como un destino ecoturístico entre as xeracións máis novas, con participantes chegados de todo o país.

A edila tamén destaca o alto compromiso dos participantes e os valores dunha mocidade que destina parte das súas vacacións e recursos para traballar pola preservación e coidado da contorna.