Os cans máis áxiles deixan pegada no pavillón de Nantes

O pavillón de Nantes, en Sanxenxo, converteuse esta fin de semana no punto referencial do Agility en España cunha competición de alto nivel que atraeu os mellores cans do país, entre eles o actual campión do mundo: Gif, un border collie veloz e preciso na execución dos exercicios.

Un total de 126 exemplares demostraron a súa destreza e rapidez nun evento computable para o Campionato Europeo, celebrado baixo a mirada atenta dun xurado internacional.

A proba, organizada por The Paws Patas en colaboración co Concello de Sanxenxo, comezou o venres cun Open e continuou o sábado e domingo coas fases clasificatorias.

O céspede artificial Play Confort do pavillón foi o escenario perfecto para que os participantes superasen obstáculos con maxistralidade.

A estrela indiscutible foi Gif, o border collie campión do mundo, que deixou boas mostras do seu talento.

Esta proba pecha a fase clasificatoria para os campionatos internacionais.

Os mellores equipos viaxarán a Suecia (Europeo) e Abrantes, Portugal (Mundial).

Un can superando un obstáculoConcello de Sanxenxo

Participantes no Agility 2025Concello de Sanxenxo

Agility en NantesConcello de Sanxenxo

Público no pavillón de NantesConcello de Sanxenxo

Participantes na probaConcello de Sanxenxo

Agility 2025Concello de Sanxenxo