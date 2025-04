Caos e desconcerto á hora de entrada aos colexios

Foi unha mañá de tolos en moitos fogares pontevedreses.

A suspensión das clases en todos os centros educativos de Galicia, anunciada pola Xunta a última hora do luns, colleu de sorpresa a moitos cidadáns, que sen batería nos seus dispositivos e aínda sen luz non recibiron notificación algunha sobre esta medida.

O resultado foi atoparse con esta situación ao espertar e, en moitos casos, mesmo ao chegar ás portas dos colexios.

Foron horas de desconcerto e caos por momentos, ante a dificultade de conciliar o coidado dos nenos coa volta ao traballo.

Os grupos de wasap botaban fume, na busca de respostas ou algunha solución.

Sobre a marcha, e a través de aplicacións como o servizo Abalar de Educación ou das canles oficiais da consellería en redes sociais, pouco antes das 8.00 horas da mañá, confirmábase que os centros abrirían só para atender emerxencias de conciliación.

"Os centros permanecerán abertos para a atención de calquera incidencia, mantendo a suspensión da actividade lectiva e do transporte. Pedimos comprensión ás familias xa que algúns poden non ter preparada a apertura a primeira hora do día debido á dificultade para as comunicacións", sinalaba polas súas canles oficiais a Consellería de Educación nunha mensaxe rebotado tamén aos pais e nais desde os propios centros.

"Aínda que non hai clases nin transporte escolar, os centros educativos permanecerán hoxe abertos para que o alumnado poida acudir naqueles casos no que o precise por razóns de conciliación ou similares", engadía pouco despois Educación.

Os centros permanecerán abertos para a atención de calquera incidencia, mantendo a suspensión da actividade lectiva e do transporte



Pedimos comprensión ás familias xa que algúns poden non ter preparada a apertura a primeira hora do día debido á dificultade para as comunicacións — EduXunta (@EduXunta) April 29, 2025

Aínda que non hai clases nin transporte escolar, os centros educativos permanecerán hoxe abertos para que o alumnado poida acudir naqueles casos no que o precise por razóns de conciliación ou similares — EduXunta (@EduXunta) April 29, 2025

Aínda así en moitos cenrtros recomendábase e pedía que, na medida do posible, non se utilizase aos colexios como recurso de concicliación, avanzando que este mércores 30 de abril está prevista a volta á normalidade.