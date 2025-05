O cárcere da Lama implantará o contedor marrón

O alcalde da Lama, David Carrera, mantivo unha xuntanza de traballo coa directora do Centro Penitenciario, Teresa Delgado, e o presidente executivo de Sogama, Javier Domínguez Lino, co fin de levar a cabo a implantación do contedor de residuos marrón.

Teresa Delgado manifestou a súa colaboración para acadar maiores taxas de reciclaxe a través da implantación da recollida diferenciada da materia orgánica.

O obxectivo deste encontro era precisamente achegar posturas entre as tres entidades e evitar que os restos de alimentos sigan incrementando o peso e volume do contedor xenérico, co consecuente custo económico e ambiental derivado da recollida, o transporte e o tratamento.

A directora do Centro Penitenciario considera que esta pode ser unha boa oportunidade para reforzar a sensibilización ecolóxica dos internos e introducir, e mesmo afianzar, na súa vida diaria novos hábitos.

Pola súa banda, o alcalde da Lama, David Carrera, mostrouse convencido de que o centro penitenciario dará un paso importante na protección da contorna e mesmo poderá servir de exemplo a outros cárceres.

Incidiu tamén en que o bo uso do contedor marrón propiciará que unha menor cantidade de residuos derívense ao contedor xenérico, reducindo custos.

Pola súa banda, Javier Domínguez ofreceu o total apoio de Sogama neste proxecto.

O presidente de Sogama comprometeuse a que o seu equipo educativo leve a cabo tarefas de formación orientadas a funcionarios e internos respecto á aplicación do principio europeo das tres erres (redución, reutilización e reciclaxe), incidindo na correcta xestión da parte orgánica, xa que supón a maior porcentaxe dos refugallos producidos.

Con máis de 1.000 celas, 17 módulos de diferentes graos e 500 funcionarios, a dirección do centro penitenciario quere que a prisión da Lama, que neste 2025 cumpre 27 anos, evolucione nas súas prestacións e sexa un centro de reinserción social de carácter integral no que o coidado do medio ambiente, e máis concretamente a xestión sostible dos residuos, ocupe un lugar relevante como reforzo de valores tales como o civismo, o respecto, a solidariedade, a empatía, a xenerosidade e o benestar global.