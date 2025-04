Cárcere e inhabilitación para o alcalde de Agolada por precintar sen motivo a depuradora dunha empresa

A Audiencia de Pontevedra condenou o alcalde de Agolada, Luís Calvo, a tres anos e medio de cárcere e trece anos e medio de inhabilitación por precintar as obras de ampliación da depuradora dunha empresa dedicada ao sector lácteo.

O tribunal considérao autor dun delito de falsidade en documento oficial e outro de prevaricación tras falsear un informe que ordenaba paralizar esta actuación urbanística.

As maxistradas da sección cuarta da Audiencia entenden probado que o alcalde "co propósito de alterar a realidade e dotala dunha aparencia de autenticidade" elaborou e asinou o informe, co que se precintou a depuradora por presuntas obras irregulares.

Na sentenza, as xuízas conclúen que esa decisión "non foi tomada por ningunha comisión de goberno", como aseguraba o rexedor no documento, "nin existira tampouco reunión algunha na cal se aprobou esa medida de precinto".

A Audiencia de Pontevedra asegura que o alcalde, coa finalidade de parar a actividade da depuradora da empresa, levou a cabo o precinto e confeccionou o informe "sabendo que nada do relatado acontecera".

Esa orde de precinto, engaden as maxistradas, foi adoptada por Luís Calvo prescindindo "total e absolutamente" de todo trámite procedimental e con "intención deliberada e plena conciencia" da súa ilegalidade.

Foi o propio alcalde o que remitiu unha comunicación asinada por el desde o correo electrónico do Concello de Agolada á empresa no que se lle notificaba a decisión de precinto.

A sentenza subliña que esa notificación se realizou sen a necesaria intervención do secretario-interventor e sendo "plenamente consciente" o acusado de que o correo electrónico "non constituía un medio válido de notificación".

Dous días despois, o secretario-interventor aclarou nun informe que a competencia para adoptar a medida cautelar de precinto correspondía á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) da Xunta de Galicia.

Ademais, facía constar que, desde a paralización das obras, decretada o 19 de novembro de 2019, "non constaba no expediente que se continuasen executando as mesmas".

A pesar diso, relatan as xuízas na súa resolución, o acusado, "sendo advertido do anterior e do seu ilícito proceder" e, por tanto, "sendo plenamente consciente do seu arbitrario actuar", ditou un decreto o 5 de febreiro de 2020 ordenando o precinto da actividade.

O tribunal indica que, como consecuencia do precinto acordado polo acusado, a empresa sufriu perdas económicas cuantificadas en 24.798 euros, cantidade que deberá abonarlle o alcalde en concepto de indemnización.

A sentenza non é firme e pode ser recorrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.