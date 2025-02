Case 20 persoas serán seleccionadas para postos de persoal de vías e administrativo en Soutomaior

O Concello de Soutomaior comeza esta semana o proceso de selección de persoal para cubrir case unha vintena de prazas destinadas a traballos de mantemento de vías e labores administrativas durante este ano 2025.

Este procedemento, marcado pola transparencia e a igualdade de condicións, segundo indica ogoberno local, permitirá incorporar novos traballadores e traballadoras á cuadrilla municipal, encargada da limpeza e mantemento das rúas do concello.

As prazas ofertadas inclúen 10 postos de peón forestal, 4 de varredor/a e 3 de albanel, ademais dunha praza de auxiliar administrativo e outra para auxiliar de biblioteca.

Este proceso de contratación pública comezou a finais de xaneiro foron publicados nos medios oficiais, redes sociais e oficinas os códigos necesarios para que os veciños e veciñas puidesen presentar as súas candidaturas na Oficina de Emprego.

Trátase do segundo ano consecutivo no que se aplica este sistema, unha iniciativa que non se realizaba antes do actual mandato.

Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas, a Oficina de Emprego realizará unha selección inicial de persoas candidatas para cada unha das prazas.

Posteriormente, o Concello solicita a documentación necesaria e convoca probas de aptitude, que serán avaliadas por un tribunal independente, sen relación co Goberno local.

Está previsto que a primeira incorporación de traballadores se produza a mediados de marzo, mentres que o resto do persoal se integrará de maneira escalonada para garantir a cobertura durante todo o ano, especialmente nos meses de maior demanda, como o verán.

Nesa época, a cuadrilla de obras superará as 20 persoas, asegurando que o concello manteña unhas condicións óptimas de limpeza e mantemento.

Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, destacou o compromiso do Goberno local coa transparencia e a igualdade de oportunidades: "Soutomaior traballa para ter a mellor cuadrilla de obras da súa historia, co obxectivo de manter os nosos barrios limpos e como merece a nosa veciñanza".