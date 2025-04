Catorce ONG buscan mozos voluntarios nunha iniciativa pioneira en Pontevedra

O Rotary Club reúne ás principais asociacións sociais da cidade para conectar con estudantes de bacharelato e universitarios na cuarta edición de "Mocidade en Acción"

As principais organizacións sociais de Pontevedra daranse cita o próximo 25 de abril no Auditorio do Edificio Castelao para presentar os seus proxectos a mozos interesados no voluntariado.

A iniciativa "Novas en Acción", que alcanza a súa cuarta edición, está organizada polo Rotary Club de Pontevedra e busca fomentar o compromiso social entre estudantes de bacharelato e universidade.

Entre as entidades participantes atópanse organizacións de referencia como Adicam, AECC, Afapo, Anedia, Amencer, Apropark, Asseii, Banco de Alimentos, Boa Vida, Cruz Vermella, Fundación Lingoreta, Juan XXIII, Newman & Friends e ONCE.

Cada un destes colectivos exporá as súas iniciativas e ofrecerá oportunidades de servizo social aos mozos asistente.

O evento, que comezará ás 17:00 horas e contará con entrada libre ata completar a capacidade do recinto, será inaugurado por representantes da Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e Concello de Pontevedra, subliñando o respaldo institucional a esta iniciativa de promoción do voluntariado xuvenil.

O Rotary Club de Pontevedra, ademais de achegar o máximo en todas as actividades internacionais da organización, desenvolve diversas actividades no municipio co fin de recadar e dar apoio a distintas asociacións benéficas.