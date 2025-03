Catro mulleres comparten a súa experiencia migratoria con estudantes do IES A Xunqueira II

Un total de 30 estudantes de 4º da ESO do IES A Xunqueira II de Pontevedra participaron nun emotivo diálogo con catro mulleres que viviron en primeira persoa a experiencia da emigración.

María Jesús García Burgueño, María José Pérez Martínez, Carmen González Lantaño e María de los Ángeles Pérez García, voluntarias do Espazo+60, achegaron aos mozos e mozas as súas vivencias persoais, creando unha ponte entre o pasado e o presente dos movementos migratorios.

Durante a xornada, desenvolveuse un intercambio aberto sobre as motivacións para emigrar, as dificultades enfrontadas e as aprendizaxes adquiridas.

O alumnado tivo a oportunidade de reflexionar sobre as semellanzas entre a emigración histórica galega e os procesos migratorios actuais, establecendo conexións cos seus propios vínculos familiares coa diáspora.

Este tipo de encontros, que chegan xa á súa novena edición, demostran ter un impacto significativo na percepción que a mocidade ten sobre o envellecemento.

Segundo un recente estudo de avaliación realizado en oito centros de secundaria, a porcentaxe de estudantes con baixos niveis de estereotipos negativos sobre as persoas maiores aumentou do 70,4% ao 86% tras participar nestas actividades.

A sesión desenvolvida no centro pontevedrés propiciou un marco de aprendizaxe non formal onde primou a curiosidade, a empatía e a motivación, á vez que contribuíu a desmontar prexuízos entre ambas xeracións.

Para as catro relatoras, o encontro supuxo unha oportunidade de sentírense escoitadas e de ver recoñecida a súa contribución á comprensión dun capítulo fundamental da historia recente de Galicia.

Encontro interxeracional no IES Xunqueira IIAFundación

Esta actividade forma parte da liña estratéxica «O valor de a experiencia» da Área de Maiores de Afundación.