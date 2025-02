Catro sanitarios denunciaron agresións no seu traballo en 2024 en Pontevedra e Vilagarcía

Durante o ano 2024, tres sanitarios presentaron denuncias na Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra e outro fíxoo nas dependencias policiais de Vilagarcía por agresións sufridas no seu traballo.

A Policía Nacional presentou este martes no complexo policial de Canillas, en Madrid, o balance das agresións a profesionais sanitarios durante o ano 2024, no que se rexistraron 406 denuncias. Catro delas, en Pontevedra e O Salnés.

As denuncias recibidas no ano 2024 supoñen un incremento significativo con respecto ás tramitadas durante o ano 2023. Desde a Policía Nacional puntualizan que isto non implica, en principio, un aumento das agresións, senón o resultado dunha maior concienciación por parte do colectivo sanitario da importancia da denuncia e de asumir unha actitude de tolerancia cero ante calquera tipo de violencia exercida polos pacientes e os seus familiares/acompañantes.

Segundo o balance policial a nivel estatal, en 2024 detectouse unha diminución das agresións físicas e un aumento das ameazas.

As agresións verbais supuxeron un 70% do total das mesmas e as físicas un 30%, aproximadamente, e en comparación co ano 2023 diminuíron estas últimas.

Dos datos analizados pola Policía Nacional dedúcese que os mércores e os xoves foron os días da semana con maior incidencia de agresións, concentrándose as mesmas na franxa horaria comprendida entre as 10 e as 14 horas.

En toda España, realizáronse o ano pasado máis de 10.000 intervencións policiais por esta temática: 3.000 actuacións en centros sanitarios e 7.000 en asistencias domiciliarias. En todo o ano, 106 persoas foron detidas por agresións a profesionais no ámbito sanitario.

A Policía Nacional ten 57 especialistas que exercen como interlocutores policiais sanitarios en todo o territorio nacional, un deles na Comisaría pontevedresa.

Estes axentes establecen canles bidireccionais de comunicación fluídos cos profesionais sanitarios e os seus departamentos de seguridade coa finalidade de adquirir a información necesaria para a realización da actividade policial e o desenvolvemento de actividade preventiva e a difusión de formación en técnicas e ferramentas preventivas ante agresións.

O comisario xeral de Seguridade Cidadá, Juan Carlos Castro Estévez, compareceu en Canillas acompañado do Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, expuxeron o balance anual ao sector e indicaron que desde o ano 2017 máis de 40.000 profesionais recibiron instrución impartida pola Policía Nacional en técnicas e ferramentas preventivas ante agresións.