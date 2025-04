Centos de palmas e ramos dan a benvida aos 75 anos da "Burriña" en Pontevedra

A Semana Santa de Pontevedra arrincou este domingo cunha multitudinaria celebración do Domingo de Ramos, onde "A Burriña" cumpriu o 75 aniversario desde a súa primeira saída procesional en 1950.

O paso, que partiu da igrexa de San Xosé, en Campolongo, percorreu as rúas do centro histórico ata chegar á praza da Ferrería, onde tivo lugar a tradicional bendición de palmas e ramos.

Este ano, a cerimonia presentou unha novidade na súa localización. As obras que se están realizando na antiga delegación de Facenda obrigaron a trasladar a bendición desde o habitual adro de San Francisco ata o centro da praza da Ferrería, onde centos de pontevedreses se congregaron portando as súas palmas e ramos de oliveira.

"A Burriña", imaxe que figura na contraportada do programa oficial de 1950 na súa primeira saída, regresa unha vez finalizada toda a cerimonia de Ramos á Basílica de Santa María.

Este acto marca o inicio oficial dunha intensa semana de celebracións relixiosas, aínda que as confrarías miran con preocupación ao ceo, despois de que a procesión da Virxe das Dores do venres tivese que realizar un percorrido exprés debido á irrupción das choivas.

As previsións meteorolóxicas anuncian posibles precipitacións durante os próximos días.

A seguinte cita do programa será este luns 14, coa procesión do Cristo do tres caídas, que partirá ás 20:30 horas desde a igrexa de San Bartolomé, cun percorrido modificado que transcorrerá polas rúas Sarmiento, Pasantería, Naranjo e outras arterias do centro histórico.