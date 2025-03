A choiva non frea a devoción ao San Benito de Lantaño

A tradicional celebración do San Benito de Lantaño congregou este venres a un gran número de fieis que non quixeron faltar á súa cita anual co santo 'milagreiro'.

O intenso temporal non impediu que os devotos se achegasen á igrexa parroquial para honrarlle, onde se celebraron misas desde as 8:00 e que se prolongarán até as 20:00 horas.

Os postos de venda de polbo, empanadas e rosquillas desafiaron ao mal tempo para ofrecer os seus produtos a todas as persoas asistente.

A misa solemne, cantada polo Coro Parroquial de Briallos, tivo lugar ás 13:00 horas, pero a procesión tivo que ser suspendida debido ás inclemencias meteorolóxicas.

A Banda Unión de Lantaño, que ía acompañar a procesión, non puido actuar.

A Comisión de Festas segue pendente da evolución do temporal e mantén a verbena prevista para as 21:30 horas, onde actuarán a orquestra Capitol e o DJ Pablo Grande.

O alcalde, Ricardo Martínez, lamentou o mal tempo e mostrou o seu apoio aos devotos e á Comisión, que viron como a choiva deslucía a celebración.

Entre os asistentes atopábanse o alcalde de Portas e deputado provincial, Ricardo Martínez, e as concelleiras Ana Peña e Chus Fontán, quen compartiron a xornada cos veciños.