A choiva que está a protagonizar a Semana Santa nas Rías Baixas non impediu que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o ex presidente do Goberno de España, Mariano Rajoy, cumpran coa súa particular tradición.

Ambos os políticos do Partido Poplar acudiron, como xa é habitual nos últimos anos, á súa cita coa Ruta da Pedra e da Auga, entre os municipios de Meis e Ribadumia.

Ademais de saír a camiñar por esta popular ruta, completaron o plan cun prato de callos.

O propio Alfonso Rueda compartiu unha imaxe dos seus plans este domingo 20 de abril nas súas contas nas redes sociais.

"Ruta da Pedra e da Auga. Tamén en Semana Santa, sen perder as tradicións. Aínda que chova", publicou o mandatario autonómico. Acompañando o texto, engadiu unha fotografía con Mariano Rajoy en plena ruta e outra de dous pratos de callos.

É habitual que Rueda e Rajoy acudan á Ruta da Pedra e da Auga en cada período vacacional, sempre que o ex presidente do Goberno regresa a Pontevedra, tanto en Semana Santa como no verán ou Nadal.