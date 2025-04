Cinco locais de Pontevedra, O Grove e Vilagarcía, os máis 'pet friendly' para a Guía Repsol

Cinco locais de Pontevedra, O Grove e Vilagarcía de Arousa coáronse na nova lista de 'Soletes' da Guía Repsol.

Nesta nova edición, a Guía Repsol seleccionou 'Soletes con mascota', aqueles locais máis 'pet friendly' nos que as mascotas son tan benvidas como o cliente humano.

En España hai 270, 20 son en Galicia e 7 na provincia de Pontevedra. En todos eles, a túa mascota é un máis do local, como o é a familia.

Na capital están dúas deles, a pinsería italiana Perbacco!, situada na Pasaxe de San Bartolomé; e Brunch Limón, un local de almorzos, merendas e brunch en Virxe do Camiño.

Dous están no Grove, ambos os dous situados no centro urbano, a cafetaría Cafuné e Café Singular, un local no que, ademais de dar servizo de hostalaría, son torradores de café de especialidade.

Non moi lonxe, en Vilagarcía, a Guía Repsol quixo destacar Diúrno, un local de almorzos doces e saudables, comidas e ceas, vermut, merendas ou cocktails.

En Vigo, o recoñecemento é para Os doces de Albita e Tintico.

Estes novos 'Soletes' preséntanse xusto antes de Semana Santa, pensando, segundo destacan, nun tempo de vacacións compartido coas mascotas, que "poidades gozar xuntos da viaxe e non teñas que deixalo en casa mentres vas almorzar, a tomar o aperitivo ou a cear".

"Eles, que sempre están dispoñibles para ti, merecen que se lles teña en conta porque, ademais, encántalles socializar", destaca a Guía Repsol.

Estes 'Soletes' recoñecen a aqueles locais que integraron na súa filosofía que "saír a tomar algo, comer ou viaxar co animal de compañía é o natural" e existe unha demanda lóxica para poder compartir o lecer xuntos.

María Ritter, directora de Guía Repsol, destaca que "os 'Soletes' son sitios aos que temos moito agarimo, que están atentos ás tendencias e ás demandas sociais" e explica que "detectaramos un interese crecente dos usuarios por descubrir onde podes ir coa túa mascota".

Confesa María Ritter que "eu mesma teño un can, 'Bowie', e faime feliz poder incorporalo ás saídas familiares. É unha pena deixalo só mentres vas comer. Así que non podo estar máis contenta con esta edición".