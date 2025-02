Un coche mal aparcado desencadea a detención de dúas mulleres por compra-venda de drogas en Eduardo Pondal

A Policía Local de Pontevedra detivo o martes 25 de febreiro a dúas mulleres tras unha operación de vixilancia que se saldou coa incautación de substancias estupefacientes e diñeiro presuntamente relacionado co tráfico de drogas.

Os feitos tiveron lugar na rúa Eduardo Pondal, un punto no que existían denuncias veciñais por supostas actividades delictivas.

Sobre as 17:00 horas, varios axentes da Policía Local iniciaron a vixilancia dun vehículo indebidamente estacionado na rúa Eduardo Pondal.

A condutora do coche era coñecida polos axentes debido a anteriores intervencións relacionadas con drogas.

Durante a vixilancia, observaron como outra muller saíu dun portal próximo e se achegou ao vehículo, depositando un obxecto no asento dereito e recollendo outro coa súa man dereita, que gardou no seu bolso. Tras unha despedida apresurada, a condutora iniciou a marcha en dirección á estación de autobuses.

Os axentes seguiron o vehículo nun coche camuflado e observaron como a condutora recolleu o obxecto depositado no asento e o ocultou entre as súas roupas, á altura do peito.

Ante esta situación, avisáronse a axentes uniformados, que lle deron o alto á muller na confluencia entre a rúa da Estación e o Gorgullón.

Ao ser identificada, a muller someteuse a un test de drogas, que deu positivo en cocaína. De xeito voluntario, entregou dous envoltorios que levaba ocultos: un contiña 0,85 gramos de cocaína e o outro, 0,80 gramos de heroína.

Paralelamente, outro axente seguiu á presunta vendedora, que regresara ao seu domicilio e volvera saír á rúa.

Tras dirixirse a outro punto da cidade e entrar nun edificio, foi interceptada e informada da súa detención. Antes de ser trasladada a comisaría, a muller admitiu levar uns 30 gramos de cocaína ocultos no seu suxeitador, que entregou voluntariamente xa nas dependencias policiais.

Durante o rexistro das súas pertenzas, atopáronse catro billetes de 50 euros e unha moeda de 2 euros no seu bolso.

A detida explicou de xeito espontáneo que 100 euros correspondían á venda realizada á muller do coche e outros 100 euros a unha venda do día anterior.

Ademais, sinalou que os 30 gramos de cocaína eran para "venderlle a unha amiga", afirmando que só vende "a amigos".

A Policía Local de Pontevedra destaca a importancia das denuncias veciñais para detectar puntos de venda de drogas, xa que neste caso foron determinantes para iniciar a vixilancia e lograr as detencións.