"Colapso" nas oficinas de emprego por falta de persoal e unha app informática "que non funciona"

Traballadores do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) concentráronse este xoves diante das oficinas da rúa Benito Corbal en Pontevedra para denunciar a situación de "colapso" que vive o organismo por falta de persoal e a implantación dunha nova aplicación informática "ineficaz e chea de erros".

A protesta, convocada pola CIG-Administración Pública, forma parte dunha campaña de mobilizacións en toda Galicia.

"A nova aplicación ALMA custou máis de oito millóns de euros e non funciona. Non permite ver os recibos correctamente, recoñece mal as prestacións e triplica o tempo de tramitación", denunciou Xulio Iglesias, representante da CIG no SEPE.

Segundo explicou, isto provocará "cobros indebidos e atrasos inxustificados", xa que moitas persoas "non cobrarán o que lles corresponde e terán que reclamar".

O problema agrávase pola falta de 155 postos de traballo sen cubrir en Galicia, o que forza os empregados a asumir "unha carga laboral extenuante".

Iglesias destacou casos extremos como o da oficina de Caldas de Reis, onde só queda un traballador, ou a de Tui, con catro vacantes. "En Pontevedra hai un 30% de postos baleiros. Isto retrasa todo e empeora o servizo á cidadanía", sinalou.

Ademais, criticou a complexidade da normativa, que obriga a cruzar dúas regulacións distintas e xera "casuísticas inabarcábeis". "En lugar de simplificar, crearon un labirinto que atrasa as prestacións e aumenta a frustración", lamentou.

"A combinación de falta de persoal, unha aplicación defectuosa e unha normativa ineficiente está a xerar estrés, ansiedade e esgotamento no persoal, mentres os usuarios sofren atrasos inaceptábeis", subliñan desde o sindicato nacionalista.

Representantes da CIG diante do SEPE en Loureiro CrespoPablo Ajuria / Brais Porto

As mobilizacións continuarán o 23 de abril en Ourense e o xoves seguinte en Lugo, sempre diante das direccións provinciais do SEPE. O sindicato advirte de que non cesarán as protestas ata que se solucionen os problemas estruturais que, argumentan, "están a colapsar un servizo esencial para milleiros de persoas".