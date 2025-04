Comida en mal estado, aparellos avariados, viaxes canceladas... que podo reclamar?

Tras a recuperación da subministración eléctrica, é hora de repasar os posibles danos que a falta de electricidade puido causar en bens ou servizos. E, sobre todo, analizar se como consumidor podemos reclamar compensacións por danos ou cancelacións.

O primeiro que se nos vén á mente é que pasa coa comida en mal estado que se puido estragar polo apagamento e cos aparellos eléctricos que se avariaran como consecuencia da interrupción do servizo.

A este respecto, desde FACUA sinalan que os afectados poden presentar reclamacións, aínda que no primeiro caso os responsables non serían as distribuidoras eléctricas senón as respectivas compañías de seguros de cada fogar.

Rubén Sánchez, secretario xeral desta asociación de consumidores, explicou que para iso habería que ter contratada unha póliza que inclúa nas súas coberturas a posibilidade de que a comida se atope en mal estado como consecuencia dun apagamento.

Isto daría lugar ao pago dunha indemnización sempre que se poida acreditar esa situación, por exemplo con fotografías. Non é obrigatorio contar cos billetes de compra, aínda que si lles pedirán "algún elemento probatorio de que o que se está contando é verdade".

O representante de FACUA referiuse tamén ás avarías de electrodomésticos no momento de restablecerse a subministración eléctrica, cando se pode producir unha subida de tensión que pode derivar en que os aparellos se estraguen.

Detallou que a responsabilidade neste caso é das compañías distribuidoras e non das comercializadoras, que son as que facturan, e que o nome da distribuidora normalmente aparece na factura "nun apartado relacionado con avarías".

Sinalou, no entanto, que se non se localiza o nome da distribuidora pódese presentar a reclamación ante a comercializadora e esta encargarase de derivala. Tamén as compañías de seguros poderían facerse cargo en último termo se así figura na póliza contratada.

CANCELACIÓNS DE VIAXES

Pola súa banda, os viaxeiros de Renfe e demais compañías ferroviarias que se viron afectados polo apagamento e que non puideron viaxar xa poden pedir o cambio dos seus billetes para ser recolocados.

Para aqueles que non desexan o cambio e queiran recuperar o diñeiro pago polo seu traxecto, os operadores ofrecen a devolución económica íntegra do billete cancelado.

A situación nos aeroportos españois é de normalidade operativa este martes e o ministro de Transportes, Óscar Puente, confía en que se poidan operar todos os voos de e recolocar aos pasaxeiros afectados polo apagamento masivo.

Durante a noite os aeroportos adaptaron os seus horarios ás necesidades dos pasaxeiros e os seus voos reprogramados e non se produciron aglomeracións significativas nas terminais.

En calquera caso, recoméndase aos pasaxeiros consultar coas súas aeroliñas o estado dos seus voos e verificar o funcionamento do transporte público antes de dirixirse aos aeroportos.