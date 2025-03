As comisarías de Pontevedra deixan de xestionar trámites de estranxeiría

As comisarías da Policía Nacional da provincia de Pontevedra deixarán de xestionar trámites de estranxeiría, como as prórrogas de estancia por estudos, que pasarán a ser responsabilidade da Subdelegación do Goberno.

Esta medida, publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO) o venres 14 de marzo, ten como obxectivo aliviar a sobrecarga de traballo que afectaba os corpos policiais, especialmente en comisarías como a de Vigo, que nos últimos cinco anos perdeu o 50% do seu persoal, segundo indican fontes sindicais.

A decisión, impulsada polo sindicato CSIF Pontevedra, responde á necesidade de optimizar os recursos e garantir un servizo policial máis eficiente.

Nunha reunión mantida meses atrás co subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, o sindicato denunciou que a falta de efectivos obrigaba a moitos axentes a asumir tarefas administrativas, o que comprometía o seu labor principal e puña en risco a seguridade cidadá.

A resolución, asinada polo subdelegado, revoga parcialmente a delegación de competencias en materia de estranxeiría que se outorgou ás comisarías en 2001.

A partir de agora, a xestión de autorizacións de estancia por estudos e as súas renovacións centralizarase nas subdelegacións, seguindo o modelo xa implantado noutras provincias.

Desde CSIF Pontevedra avalían positivamente este avance, que consideran un paso importante para mellorar as condicións laborais dos axentes e garantir un servizo máis áxil á cidadanía. O sindicato anuncia tamén que seguirá atento para asegurar que se implementen as medidas necesarias para optimizar os recursos e mellorar a calidade do servizo.

A resolución entrou en vigor o sábado e será aplicable a todos os procedementos administrativos que se atopen en trámite sen resolución.

CSIF espera que a medida axude a desconxestionar as comisarías e permita que os axentes se centren nas súas funcións principais, reforzando así a seguridade na provincia.