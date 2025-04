Completado o penúltimo trámite para que o novo contrato de residuos poda entrar en vigor o 1 de xuño

"Hoxe é un día especialmente feliz", dixo o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ao empezar a rolda de prensa deste xoves. Os motivos desta ledicia, segundo explicou, son dous. O primeiro é que "naceu a miña quinta neta", que se chamará Carmela "teño xa case para un equipo de waterpolo", bromeou.

O segundo motivo é que este xoves o alcalde asinou o novo contrato de xestión de residuos para o municipio pontevedrés.

Trátase do penúltimo paso antes da súa posta en marcha, o que derivará nun cambio substancial no día a día da cidade e as parroquias.

Resta a coñecida como exposición pública, que serán quince días hábiles, xa que este tipo de contratos precisan desta fase final.

Unha vez pase ese tempo, que rematará a finais de maio, "o contrato entrará en vigor a partir do 1 de xuño" esa é a data que marcou o goberno local no calendario e é a previsión que manexa, explicou Fernández Lores.

"É un contrato no que realmente hai posta moita ilusión polas súas características pioneiras e que traerá consigo un cambio substancial para todos e todas", valorou o alcalde.

"As novas prestacións irán chegando e notándose a partir dese día" o primeiro cambio será a mudanza de todos os colectores.

Alén disto, tamén se continúa a traballar desde o Concello de Pontevedra na tramitación da contratación e posta en marcha do servizo de información bidireccional; ademais de seguir avanzando na ordenanza económico-fiscal.

Doutra banda, o alcalde anunciou a preparación dunha campaña e plan de comunicación de cara a cidadanía en xeral, que xa está contratada e adxudicada.

"Queremos que todos os cidadáns saiban o que supón este novo contrato e o que conleva", dixo Lores "queremos que todo o mundo participe nesa separación inicial... separar garante un tratamento posterior e non facelo vai en contra da lei", engadiu.