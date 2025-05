O Concello de Cuntis participa en Gandía no Encontro estatal de gobernos locais e Cooperación internacional

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, forma parte da delegación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade que participa no 3º Encontro Estatal de Gobernos Locais e Cooperación Internacional, que se clausura este mércores na localidade valenciana de Gandía.

O rexedor de Cuntis, xunto con representantes doutros sete concellos galegos, está a debater sobre o papel fundamental das administracións locais na solidariedade internacional e os desafíos actuais.

O encontro reúne a máis de 250 representantes políticos e técnicos municipais de todo o Estado co obxectivo de analizar o contexto internacional e a importancia de explicar o valor da solidariedade global, así como reivindicar a cooperación ao desenvolvemento.

Manuel Campos destaca a relevancia destas xornadas como un punto de encontro esencial para as institucións que cren firmemente no poder transformador da cooperación internacional desde o ámbito local.

"A construción dun mundo máis xusto comeza tamén desde os municipios", sinala o alcalde, quen anima a seguir "tecendo alianzas, erguendo pontes, alzando a voz por quen ve vulnerados os seus dereitos e abrindo camiños cara a un mundo en que ningún territorio nin ningunha persoa queden atrás".

O programa do 3º Encontro Estatal de Gobernos Locais e Cooperación Internacional estrutúrase en cinco plenarias que abordan temas crave como a cooperación multinivel, os retos do actual contexto internacional, a achega do municipalismo á axuda oficial ao desenvolvemento, o impacto do novo Real Decreto de subvencións e a cooperación feminista.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, do que o Concello de Cuntis é socio, está integrado por 116 concellos e as catro deputacións de Galicia.

A través desta rede, concéntranse os esforzos na cooperación ao desenvolvemento, garantindo unha xestión profesional e transparente, a realización de proxectos con impacto nos países do Sur Global e a sensibilización da sociedade galega a prol da solidariedade internacional.

O Fondo Galego, recoñecido como axencia municipal da cooperación galega, leva 28 anos apoiando uns 200 proxectos en máis de trinta países e promovendo numerosas actividades en relación cos desequilibrios Norte-Sur e a Axenda 2030.