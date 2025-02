Concerta e Ozempic, sen existencias nas farmacias de Pontevedra: "Hai un incremento brutal na demanda"

Do mesmo xeito que o pasado ano, neste 2025 dous nomes repítense na lista de medicamentos con problemas de abastecemento nas farmacias de Pontevedra: Concerta e Ozempic.

Concerta é un fármaco psicoestimulante con receita que se usa para tratar o TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividade).

Ozempic é un medicamento con receita inxectable que se utiliza para baixar o nivel de azucre no sangue en adultos con diabetes tipo 2, aínda que, nos últimos tempos, o seu uso estendeuse polos seus efectos secundarios de perda de peso.

Luis Amaro, da Farmacia Amaro e Area, detalla que actualmente hai 67 medicamentos en falta.

As razóns detrás destes desabastecementos son variadas, dende o aumento da demanda á concentración da produción farmacéutica en poucas fábricas a nivel mundial.

"No caso tanto de Ozempic como de Concerta, a razón que está a achegar a industria é un incremento brutal na demanda", conta Amaro.

A subministración de Concerta é practicamente inexistente. "Cando o medicamento principal está en falta, tamén os substitutos se esgotan rapidamente, o que provoca unha falta xeneralizada no grupo terapéutico relacionado", engade o farmacéutico.

A diferenza do Concerta, Ozempic enfronta unha falta de abastecemento que, aínda que é grave, permite certa flexibilidade debido á existencia de alternativas terapéuticas.

Malia que a demanda por este medicamento creceu exponencialmente debido á súa eficacia tanto no control da glucemia como na perda de peso, existe a posibilidade de recorrer a outros antidiabéticos, mesmo por vía oral.

"Si que é certo que hai moita xente diabética que usa o Ozempic e non teñen a súa glucemia controlada, e ao non conseguir o seu Ozempic poden ter un desequilibrio e o novo medicamento non o toleran ben, pero é cuestión de que o médico lle supervise e finalmente poderán seguir controlando ben a glicosa", apunta Luis Amaro.

Ozempic adquiriu fama mundial como un tratamento eficaz non só para a diabetes, senón tamén para a obesidade, o que fixo que a súa produción non poida satisfacer a crecente demanda.

"O resultado é tan espectacular que morreu de éxito practicamente", sinala Amaro, quen apunta que a única fábrica produtora no mundo, que se atopa en Dinamarca, "está a ter problemas tanto na produción do principio activo como nos materiais para a administración do medicamento".

O farmacéutico Luis Amaro consulta os medicamentos con problema de subministraciónMónica Patxot

A demanda disparouse de tal maneira, especialmente en Estados Unidos de América pero tamén en todo o mundo, que a empresa que fabrica este medicamento, Novo Nordisk , está a levantar unha segunda fábrica en Italia, refire Luis Amaro.

"Saíron máis medicamentos parecidos e con maior eficacia mesmo que o Ozempic, como o Mounjaro, pero son moito máis caros e tamén depende das clasificacións de obesidade, pero bueno, funcionan e son bos", subliña.

Incluso o mesmo laboratorio de Ozempic sacou un novo medicamento, Wegovy, que é a mesma molécula pero con outro nome comercial e que se vende non como antidiabético, senón como tratamento específico para a obesidade.

O farmacéutico Luis Amaro explica o funcionamento da ferramenta FarmaHelpMónica Patxot

Para tranquilidade das persoas que acoden ás boticas a comprar os seus medicamentos prescritos, Luis Amaro tamén menciona a importancia de ferramentas como a aplicación dixital FarmaHelp, un servizo que ofrece o Colexio de Farmacéuticos e que permite ás farmacias colaborar entre si para localizar medicamentos escasos.

Para esta reportaxe, Luis Amaro fai a proba introducindo no programa FarmaHelp o nome de Ozempic, un miligramo, pluma precargada. Inmediatamente actualízase a información de 34 establecementos, en 33 deles non hai stock e en tan só unha farmacia de Pontevedra queda unha unidade de Ozempic. Que se faría a continuación?

Amaro aclara que nesta situación ao cliente diríaselle en que farmacia ten este medicamento e, se se decide a desprazarse, "telefonariamos á farmacia para confirmar que en efecto teñen o produto en existencias e pedímoslle que o garde para ese paciente. Podemos configurar a procura para alcanzar o radio que queiramos, neste caso, en 20 quilómetros só localizamos unha única unidade de Ozempic".

Este caso práctico ratifica que hai algunha unidade de Ozempic á venda. Entón, por que se inclúe este fármaco na lista de medicamentos con falta de abastecemento?

"O Ozempic está continxentado no sentido de que están a chegar unidades, pero a contagotas, a nós pódenos entrar, se cadra, unha á semana", pero non hai estimación de cando se restablecerá a subministración regular. Amaro matiza que, para que sexa un desabastecemento oficial, teno que declarar a Axencia Española de Medicamentos.

"Neses casos hai dúas posibilidades, que ese produto que está en desabastecemento non sabemos cando vai volver, ou ben, que non sabemos cando se vai restablecer a subministración normal, porque ás veces o problema é que si hai ese produto, pero en cantidades moi inferiores ao que necesita o mercado, como é o caso do Ozempic", aclara o farmacéutico.

Tamén comenta Amaro que en canto se vaia repondo a subministración, a operativa é que se repartan os fármacos dunha maneira equitativa entre os establecementos farmacéuticos, en ningún caso unha soa farmacia pode acaparar unha alta porcentaxe de unidades dispoñibles.

Despacho de Farmacia Amaro e Area en cuxo computador se fai seguimento dos medicamentos con falta de stock na boticaMónica Patxot

A pesar de que a Axencia Española de Medicamentos traballa para recuperar as subministracións, non hai estimacións sobre cando se solucionará a falta de medicamentos como Ozempic, con data de inicio da falta de subministración de 04/09/2023, ou Concerta, cuxos problemas de subministración empezaron o 24/06/2024.

En ambos os medicamentos, tal e como se pode comprobar na propia web do organismo estatal en datos abertos ao público, o apartado de estimación da data de restablecemento aparece baleiro.

Para Luis Amaro, a inquietude entre a poboación polo desabastecemento de medicamentos é comprensible, pero os pacientes deben saber que hai alternativas. Os médicos e farmacéuticos están dispoñibles para explicar as diferentes opcións e axudar a atopar tratamentos axeitados.

Se o problema se agravase e en España se esgotase un medicamento sen posible substituto, pero se detecta que nalgún país da Unión Europea o hai, a Axencia Española do Medicamento importaría ese fármaco.

Son os chamados "medicamentos estranxeiros" que non se serven a través das farmacias, senón mediante o Servizo de Medicamentos Estranxeiros, que xestiona o Ministerio de Sanidade a través das comunidades autónomas.

"Se algún paciente necesitase algún deses medicamentos, iniciaríase un procedemento para que poida acceder a eles a través dos servizos de farmacia do Sergas", conclúe Luis Amaro, nunha chamada á tranquilidade para que a poboación saiba que o sistema sanitario sempre vai procurar que ningunha persoa quede sen o seu tratamento.