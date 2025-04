Concorrida procesión na honra de San Pedro Mártir en Lantaño

Veciñas e veciños e unha representación de autoridades participaron este sábado na tradicional procesión na honra de San Pedro Mártir na parroquia de Lantaño, en Portas.

O bo tempo animou a participación e a procesión foi moi concorrida. Non faltaron tampouco o tenente de alcalde, Alfonso Vázquez; as concelleiras Chus Fontán e Julia Tarrío e o xuíz de Paz, Rafael Cotelo Pazos.

Unha vez rematada a misa solemne no interior da capela de San Pedro Mártir, a procesión partiu desde as inmediacións do cruceiro do Culebrón e chegou ata o cruceiro de Paredes.

Procesionaron as imaxes do Santo, o Nazareno e a Virxe das Dores, acompañadas pola Banda de Música Unión de Lantaño durante todo o percorrido.

Tras finalizar a procesión, a banda deu un concerto no que interpretou seis pezas moi coñecidas do seu habitual repertorio.

Como marca a tradición, os asistentes compartiron un aperitivo a base de empanada e polbo á feira por conta do Concello.

Esta celebración enmárcase dentro do acordo de doazón da capela de San Pedro Mártir ao Concello de Portas feita polos señores Gándara Gómez e Remedios Junquera Gómez, herdeiros da familia Buceta Quintáns.

Mediante este acordo, o templo pasa á propiedade municipal e a administración local está obrigada a promover un acto destas características na honra de San Pedro Mártir.