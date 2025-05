Condenado a cinco anos de cárcere e 150.000 euros de multa un narco vilagarciano reincidente

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condena a cinco anos de cárcere, así como ao pagamento dunha multa de 150.000 euros, a un veciño de Vilagarcía como autor dun delito contra a saúde pública, na súa modalidade de tráfico de substancias que causan grave dano á saúde.

O tribunal, que tivo en conta a agravante de reincidencia, considera acreditado que o acusado se dedicaba ao transporte, vía terrestre, e á comercialización de substancias estupefacientes a terceiras persoas.

Para iso, segundo consta na sentenza, utilizaba vehículos de alugueiro, así como un coche que non figuraba na base de datos policial ao seu nome.

As maxistradas relatan na resolución que o 15 de setembro de 2021 foi interceptado por axentes pertencentes ao Grupo de Estupefacientes da Comisaría da Policía Nacional de Santiago de Compostela cando conducía un vehículo.

No rexistro do coche localizaron, segundo sinala a Sala, "unha caleta ou compartimento oculto" no que gardaba cocaína e heroína.

"Os medios informáticos e telemáticos incautados permitían ao acusado manter comunicacións empregando redes de datos ao abrigo de eventuais interceptacións xudiciais das súas comunicacións, servíndose de aplicacións de mensaxería instantánea", salientan as xuíces na sentenza.

A Audiencia, tras analizar a proba practicada no plenario -testifical, pericial e documental- e confrontar as distintas declaracións ou manifestacións de testemuñas e peritos, conclúe que se acreditou o delito que se lle imputa ao acusado.

O fallo non é firme, pois cabe presentar recurso ante o TSXG.