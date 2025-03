Paran un condutor circulando ebrio e drogado, co permiso suspendido, a ITV caducada e sen o seguro

A Policía Local de Pontevedra deu o alto a un condutor que circulaba co permiso suspendido e que acabou denunciado por catro motivos distintos a maiores.

O home, de 58 anos, deu positivo na proba de alcol, na de drogas, circulaba coa ITV caducada e sen o seguro obrigatorio.

Segundo informaron dende o Concello de Pontevedra, estes feitos tiveron lugar o pasado 5 de marzo cando unha patrulla da Policía Local detectou un turismo que circulaba pola Avenida de Compostela superando o límite máximo de velocidade.

Concretamente, realizou unha manobra de adiantamento seguido dunha forte aceleración que o situou por riba dos 80 quilómetros por hora.

Os axentes municipais procederon coa comprobación na base de datos da Dirección Xeral de Tráfico a matrícula do vehículo e así descubriron que este non dispoñía de seguro obrigatorio de circulación en vigor e tiña a ITV caducada desde o 26 de outubro do 2024.

A patrulla procedeu entón a darlle o alto na glorieta da Avenida de Compostela coa rúa de Alexandre Bóveda, parando o condutor á altura do Pavillón Municipal de Deportes.

Logo de informar do motivo da súa parada, os policías procederon a identificar a este home comprobando que o seu permiso de conducir está suspendido até o 1 de xullo do 2025.

Deron entón aviso ao equipo de atestados para instruír dilixencias pola suposta comisión dun delito do artigo 384.2 do Código Penal ao conducir co permiso retirado por sentencia xudicial.

A continuación, os axentes procederon a realizarlle ao condutor a proba de alcolemia, obtendo un resultado positivo (0,39 mg/L) en aire expirado. Tamén deu positivo na proba de drogas, en cocaína.

A Policía Local de Pontevedra realizou as denuncias por circular cun resultado de alcol superior a 0.25 mg/L e coa presencia de drogas no organismo, que se suman as denuncias por conducir sen seguro obrigatorio e coa ITV caducada; ademais da condución baixo suspenso xudicial.

O vehículo foi inmobilizado.