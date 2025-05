Dous condutores investigados en Caldas e Sanxenxo por dar positivo en alcol tras fuxir dos controis policiais

Dous condutores serán investigados pola Garda Civil como presuntos autores dun delito contra a seguridade viaria tras dar positivo en alcol -e un deles tamén en drogas- despois de saltarse os controis policiais.

O primeiro deles foi interceptado polos axentes despois de que estes lle deran o alto nun control de alcol e drogas que estaba instalado na N-550, en Caldas de Reis.

O condutor fixo caso omiso aos sinais das autoridades e acelerou o seu vehículo, desviándose por unha rúa adxacente.

Unha patrulla comezou a perseguilo por diferentes rúas da localidade ata que, nunha delas, os axentes atoparon o coche aparcado e ao seus tres ocupantes fuxindo á carreira.

Unha vez interceptados, o condutor foi sometido á proba de detección de alcol, que arroxou un resultado positivo, polo que lle foi notificada a súa condición de investigado por conducir un vehículo a motor superando as taxas permitidas regulamentariamente.

O outro condutor sorprendido ebrio ao volante foi detectado por un vehículo camuflado da Garda Civil que estaba a prestar servizo na estrada VG-4.1 (Sanxenxo - A Lanzada).

Os axentes observaron que a persoa que ía ao volante estaba a utilizar o seu teléfono móbil, polo que tentaron darlle mediante os sinais luminosos do coche patrulla.

O infractor, tras comprobar a presenza policial, fuxiu a gran velocidade pola vía rápida e, posteriormente, tamén polas estradas PO-308 e PO-550, ata que se detivo nunha vía sen saída da localidade de Noalla (Sanxenxo).

Alí, tras ser sometido ás probas de alcol e drogas, deu positivo en ambas as sustancias, polo que lle informaron da súa condición de investigado por conducir un vehículo a motor superando as taxas de alcol permitidas e por facelo con drogas no organismo.

O Código Penal establece que os condutores de circulen arroxando unha taxa de alcol superior en aire expirado a 0,60 mg/l, poderían enfrontarse a penas de prisión de tres a seis meses e privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e até catro anos.