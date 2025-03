Confirman os 14 anos de cárcere para o pontevedrés que violou á filla da súa parella

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a condena de 14 anos de prisión para un home que violou en varias ocasións á filla menor de idade da súa parella, coa que conviviu durante o ano 2021.

Este fallo, que avala a sentenza de primeira instancia emitida pola Audiencia de Pontevedra, obriga ao acusado a pagar 55.000 euros á vítima polos prexuízos morais, os danos psicolóxicos e as secuelas que lle ocasionaron estas agresións sexuais.

Ademais, imponlle seis anos de liberdade vixiada, a prohibición de aproximarse ou comunicarse coa vítima durante 20 anos ou a imposibilidade de exercer calquera profesión, oficio ou actividade, sexan ou non retribuidas, que leven un contacto regular e directo con menores durante 19 anos.

Os maxistrados da Sala do Civil e Penal do TSXG consideran probado que o home cometeu os feitos cando se atopaba a soas coa menor no domicilio que compartían, empregando a forza física ante a negativa da vítima.

A resolución do alto tribunal galego desestima o recurso presentado polo procesado apoiándose, principalmente, no testemuño da menor.

Subliñan que este recurso non ofrece motivos que poidan inducir ao tribunal que a argumentación da Audiencia de Pontevedra sexa "arbitraria ou voluntarista" ao conceder toda credibilidade e veracidade ao testemuño da menor.

A sentenza non é firme e pode ser recorrida en casación ante o Tribunal Supremo.