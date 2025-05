Confirman cinco anos de cárcere para o estradense que asperxeu a súa casa con gasolina para matar á súa parella

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou o cinco anos de cárcere impostos pola Audiencia de Pontevedra a un home da Estrada que, en 2023, asperxeu a súa casa con gasolina para matar á súa parella

Os maxistrados da Sala do Civil e Penal do TSXG ratificaron ademais que o procesado terá que pagar 3.200 euros polos danos causados á vítima, á que non poderá aproximarse a menos de 500 metros nin comunicarse con ela durante seis anos.

O tribunal considera probado que o home, que mantiña unha relación coa súa muller desde facía doce anos, subiu ao dormitorio onde estaba ela tras inxerir bebidas alcohólicas "e movido polo propósito de acabar coa súa vida".

Provisto dunha garrafa con gasolina, empezou a proferir expresións como "imos morrer, vouche a queimar a casa", segundo subliña a sentenza.

A muller, alertada polo cheiro, saíu da habitación e "escapou correndo".

Unha vez no exterior, el seguiu chamándoa e prendeu lume na entrada da casa, o que propiciou un incendio.

Ante esta situación, a vítima, por medo a que morrese queimado, entrou para axudarlle, momento no que o procesado, "sendo consciente do risco letal que iso entrañaba e aceptándoo", quixo retela, agarrándoa coa man.

A vítima, a pesar destes feitos, finalmente, conseguiu escapar.

O TSXG desestimou o recurso de apelación presentado pola defensa do acusado ao considerar que concorre dolo homicida, pois comezou a asperxer con gasolina á beira da habitación da vítima ás doce da noite.

O tribunal tamén fai referencia ás "inequívocas" expresións proferidas, reveladoras do seu propósito, á "extraordinaria calidade inflamable" do combustible usado, así como "á súa obstinación en asperxer a gasolina nas escaleiras exteriores" e a que tratou de reter á muller.

Con respecto ao feito de que o lume non se propagase máis, os maxistrados sinalan que non se debeu ao desistimento das súas accións, senón a outros factores.

Ademais, engaden que "é irrelevante" a entidade real que o lume poida alcanzar, "sendo o esencial o perigo potencial xerado pola acción de prender lume".