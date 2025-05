Consellos para as praias fluviais pontevedresas: evitar o salto dende a ponte medieval de Ponte Sampaio

Con xuño xa moi preto, e o verán asomando, o Concello de Pontevedra acaba de facer público un bando para regular o uso das praias fluviais do municipio, situadas no río Lérez en Monte Porreiro e no Verdugo en Ponte Sampaio.

O documento recolle que este verán volverán ter servizo de salvamento e socorrismo nos dous areais. Será dende o 1 de xullo ao 31 de agosto, ambos inclusive, en horario de 12:30 a 20:30 horas.

As persoas usuarias deberán seguir as indicacións do Servizo de Salvamento e Socorrismo, da Policía Local ou da sinalización existente, especialmente ante situacións de risco ou emerxencia, e o bando inclúe unha serie de consellos de uso.

SALTOS:

Un dos que máis chama a atención é o consello de non lanzarse de cabeza naqueles lugares de pouca profundidade ou desde sitios situados en altura, como árbores, estruturas altas como balcóns o pontes "porque pode resultar moi perigoso".

O bando fai unha mención especial ao salto de dende a ponte medieval de Ponte Sampaio e o baño na súa contorna, moi habituais entre os usuarios desta praia cada verán.

O Concello lembra que son zonas excluídas da vixilancia polo Servizo de Salvamento e Socorrismo e tamén que non están balizadas e resulta perigoso polas fortes correntes que se orixinan con motivo da baixamar.

Lembra o bando que hai moitos accidentes que producen feridos graves por traumatismos cranio-encefálicos e lesións medulares e a maioría ocorren por mergullarse en zonas con pouca profundade ou tirarse a auga desde unha altura inadecuada.

MASCOTAS:

No período comprendido entre o 15 de xuño e o 15 de setembro, queda prohibido o acceso de animais domésticos ás augas e zonas de baño, areal incluído, entre as 10:00 e as 20:30 horas.

Hai excepcións a esta norma: os animais que resulten precisos para o desenvolvemento de actividades debidamente autorizadas ou no caso de cans guía, de asistencia ou para actividades similares.

No caso dos animais que si poderán ir ao areal, queda prohibida a utilización das duchas e lava-pés para o seu uso e a persoa acompañante ten obriga de recoller os excrementos e de controlar o animal, preservar a tranquilidade do resto das persoas usuarias e evitar calquera molestia aos demais usuarios ou cans.

LUMES:

Prohíbese o acendido de fogueiras, grellas ou calquera outra fonte de calor sobre o areal ou nas zonas verdes contiguas á praia tanto no Lérez como no Verdugo.

Tampoco se poderán usar fachos, bengalas ou material pirotécnico que non sexa de urxencia ou emerxencia.

OUTROS CONSELLOS:

Queda prohibido verter ou depositar residuos de calquera clase na praia.

As emisións acústicas haberán de adaptar o seu volume ao nivel tolerable, evitando xerar molestias.

A acampada non está permitida no areal nin nas zonas verdes contiguas ás praias.