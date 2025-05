O Constitucional admite a trámite o recurso do Concello contra a prórroga de ENCE

A batalla do Concello de Pontevedra contra a continuidade da fábrica de Ence en Lourizán segue viva nos tribunais. O Constitucional admitiu a trámite o recurso de amparo presentado contra a sentenza que avala a prórroga outorgada á pasteira até 2073.

A tenente de alcalde, Eva Vilaverde, asegura que esta decisión xudicial confirma que o procedemento legal contra Ence "segue aberto", algo que o goberno municipal celebra porque é "extremadamente difícil" que se admitan este tipo de recursos.

"Era importante para nós porque isto non deixa de ser unha gamberrada", sostivo Vilaverde sobre unha prórroga "claramente irregular" ao non xustificarse a necesidade de que a fábrica teña que emprazarse en plena ría de Pontevedra e vulnerando as directrices europeas.

Para o Concello, toda esa tramitación "infrinxiu" todo o procedemento, ao non ter en conta os informes municipais e non motivarse tampouco o prazo temporal que se lle outorgou a Ence para continuar coa súa actividade en terreos de dominio público marítimo-terrestre.

A iso suman que a prórroga foi concedida por un Goberno central que xa estaba funcións, presidido naquel momento Mariano Rajoy, excedendo as súas competencias.

Eva Vilaverde lembrou na súa intervención que o Tribunal Supremo "votou atrás" a sentenza inicial da Audiencia Nacional "sen estudar todas as alegacións", o que a xuízo da representación legal do Concello causou un "trato de indefensión".

"É unha cuestión de dignidade. Non podemos admitir que se nos ningunee desta maneira", afirmou a tenente de alcalde, que subliña que o Constitucional recoñece que o asunto ten "especial transcendencia" ao afectar a un dereito fundamental sobre o que non existe doutrina.

Na providencia enviada ás partes, a sección terceira deste tribunal ordena ao Supremo e á Audiencia Nacional que lle remita toda a documentación pertinente sobre este procedemento.

Esta cuestión, segundo Vilaverde, sitúa a batalla legal contra Ence nunha "nova situación" na que o Concello seguirá traballando para "paliar esta inxustiza".

O goberno municipal ve "claras" varias posibles opcións, entre elas a nulidade da sentenza do Tribunal Supremo que avalou a permanencia de Ence, revogando automaticamente a prórroga, ou que se teñan que examinar todas as alegacións presentadas no seu día.

No caso de que o Constitucional emita unha sentenza desfavorable aos intereses do Concello, avanzou a tenente de alcalde, nós seguiríamos no camiño" recorrendo ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo.

"Polo de agora só cabe esperar a ver como se pronuncia definitivamente o Tribunal Constitucional e nada máis", sentenciou Eva Vilaverde.

ENCE ASEGURA QUE "EN NINGÚN CASO" A PRÓRROGA ESTÁ EN DISCUSIÓN

Tras coñecerse a decisión do Constitucional, desde a dirección de Ence aseguraron que a compañía, ao non ser parte no recurso, non foi notificada desta resolución e, por tanto, non coñece o contido do auto emitido polo tribunal.

En todo caso, sosteñen que a admisión a trámite do recurso de amparo "tan só implica" que se tramitará o recurso para valorar se se vulneraron os dereitos fundamentais que o Concello de Pontevedra asegura que non foron respectados.

Ence insiste en que esa vulneración "non se produciu", polo que no momento que sexa emprazada polo Tribunal Constitucional e notifíqueselle o auto efectuará as alegacións que considere oportunas en defensa dos seus intereses.

A empresa engade que "en ningún caso" a tramitación deste recurso afectará á doutrina do Tribunal Supremo recollida nas sentenzas de casación que foron favorables á compañía e que declararon a validez da prórroga da concesión.

Esta prórroga, defenden desde Ence, "non é obxecto de discusión" no recurso de amparo presentado e reiteran que, por tanto, "mantén a súa validez e plena vixencia e non pode quedar afectada por este tema", sexa cal for a súa resolución final.