Conxestión de citas para o novo servizo móbil de documentación no Grove

O Concello do Grove informou por redes sociais dunha serie de incidencias relacionadas coa posta en marcha do servizo VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), unha iniciativa que permite aos veciños renovar o DNI e o pasaporte sen saír do municipio.

A alta demanda deste servizo, que se estreará o vindeiro mércores 2 de abril na Praza do Corgo, provocou unha conxestión no sistema de citas.

Segundo informa o Concello, produciuse un erro na xestión das citas a través da aplicación en liña, que permitiu xerar máis das 25 prazas inicialmente previstas para esta primeira visita.

As persoas que obtiveron unha cita fóra deste límite serán contactadas nos próximos días por teléfono ou WhatsApp para informalas de que non deben acudir na data prevista.

Ademais, detectouse un erro na comunicación inicial, xa que se indicou que o servizo estaría dispoñible o martes 2 de abril, cando a data correcta é o mércores 2 de abril, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

A resposta masiva de residentes no Grove a esta iniciativa indica a boa acollida desta proposta, que permite realizar trámites de renovación de documentación nun tempo por debaixo dos quince minutos e sen necesidade de desprazarse a outros municipios como Vilagarcía de Arousa ou Pontevedra, como sucedía ata agora.

Ante esta situación, o Concello anunciou que nas vindeiras visitas do VIDOC será duplicado o número de citas dispoñibles, pasando de 25 a 50. Esta medida adoptarase unha vez superada a fase de probas na que se atopa actualmente o servizo no Grove.

O Concello lembra que o pagamento dos trámites deberá realizarse en efectivo no momento da xestión e agradece a comprensión dos veciños mentres se mellora este "servizo tan demandado pola veciñanza".

Esta iniciativa enmárcase nunha estratexia para achegar a administración á cidadanía, que ten en marcha a Policía Nacional.