Crean en Ponte Caldelas un viveiro natural de troitas para repoboar o río Verdugo

O río Verdugo contará co seu propio viveiro natural para repoboar de troitas o seu río. É unha iniciativa da Sociedade de Caza e Pesca Verdeseixo de Ponte Caldelas.

O viveiro aproveitará a canle de subministro da vella fábrica da luz e do aserradeiro de Mamá Clotilde e a familia Estévez, segundo explican os seus impulsores.

A inauguración deste viveiro, que será este xoves, incluirá unha solta controlada das primeiras troitas que habitarán este espazo natural.

"É un vello proxecto que levaba moitos anos na miña cabeza e que agora vaise converter en realidade", subliña o presidente da sociedade de caza, Lino Mariño.

A idea é que estas soltas controladas das troitas se fagan nun tramo amplo deste vello canal que alimentaba á fábrica da luz, aos muíños e ao aserradeiro hoxe en desuso e que as troitas "se aclimaten con seguridade ao río".

Mariño confía en que deste xeito as troitas vanse adaptar "perfectamente" ás augas do río Verdugo coa idea de telas "controladas, alimentadas e vixiadas" para logo facer soltas periódicas e que se establezan ao longo do paseo da Calzada.

Toda esta zona está dedicada á pesca sen morte e é obrigado que os exemplares pescados volvan ao río sufrindo os menos danos posibles.

Desde Verdeseixo defenden este sistema ao entender que contribúe a unha maior adaptación dos ciprínidos ao río e favorece unha presenza continuada no entorno da praia fluvial e do paseo do centro da vila.

Este proxecto, engaden os responsables do colectivo, "en nada altera ao río nin o seu cauce" e conta co máximo respecto ambiental e ecolóxico.