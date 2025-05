Críticas á suciedade na praia de Loira

A praia de Loira, en Marín, afronta este verán a perda da súa bandeira azul. O grupo municipal do BNG, a través da súa concelleira Davinia Lojo, denuncia a falta de mantemento do areal e a ausencia de medidas efectivas para resolver as verteduras de augas residuais que están a deteriorar a calidade da auga para o baño.

Durante o pleno municipal do 8 de maio, a edil nacionalista presentou un rogo solicitando a limpeza urxente da zona de rochas situada ao final da praia, un espazo habitualmente utilizado como área de xogos pola rapazada do núcleo de Loira.

A alcaldesa, María Ramallo, comprometeuse nese pleno a que a brigada municipal realizaría estas tarefas, pero os días pasaron e a situación continúa igual, segundo os nacionalistas.

"A zona de rochas segue sen limpar, non se rozou a contorna do río nin o peirao, e o alisado do areal realizouse unicamente na zona próxima ao chiringuito", sinala Lojo, quen lamenta que o resto da praia permaneza sen acondicionar adecuadamente.

O problema máis grave, segundo o BNG, atópase na perda da bandeira azul, un distintivo que recoñece a calidade ambiental das praias. Cando a concelleira nacionalista preguntou no pleno polos motivos desta perda, a alcaldesa afirmou descoñecelos, apuntando cuestións sobre as análises da auga.

A agrupación nacionalista sinala directamente á estación de bombeo situada nas inmediacións da praia como a orixe do problema.

Segundo denuncian, este equipamento padece fallos recorrentes que provocan verteduras de augas residuais ao mar.

"A perda da bandeira azul non é unha casualidade, senón a consecuencia directa dunha xestión deficiente do saneamento e do desleixo ante as demandas veciñais", afirma Davinia Lojo, quen reclama unha actuación urxente.