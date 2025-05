Cubela busca a colaboración de Rueda para actuacións en infraestruturas, turismo rural e fixación de poboación

Explorar novas vías de colaboración. Ese foi o obxectivo do encontro que mantiveron o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela.

Ambos os dous dirixentes coincidiron en resaltar que Cerdedo-Cotobade converteuse nun exemplo de fusión municipal pioneira polo que merece unha "atención estratéxica" que favoreza a consolidación deste modelo de organización.

Cubela presentoulle ao presidente da Xunta unha batería de proxectos xa moi avanzados que precisan da "colaboración activa" da administración autonómica no seu financiamento.

A este respecto, achegoulle un dosier no que se recollen as principais demandas de axuda de Cerdedo-Cotobade centradas en materia de infraestruturas, turismo rural e fixación de poboación, elementos fundamentais e coincidentes cos eixos estratéxicos do goberno galego.

O rexedor fixo un balance positivo dos proxectos colaborativos entre o Concello e a Xunta, moitos deles pioneiros en Galicia e mesmo en España, e que están dando os froitos desexados sinalando a máxima dispoñibilidade municipal a continuar por esa senda de colaboración.

Xuntanza entre Alfonso Rueda e Jorge CubelaConcello de Cerdedo-Cotobade

Ademais, Jorge Cubela destacou que a gran maioría dos proxectos presentados nesta xuntanza de traballo contan xa cun elevado grao de planificación, disposición de terreos, autorizacións sectoriais e a máxima vontade do Concello para participar de xeito activo no seu cofinanciamento.

O presidente galegou, segundo destaca o goberno municipal, acolleu con agrado e de xeito positivo os proxectos presentados polo alcalde de Cerdedo-Cotobade e comprometeuse a analizalos en profundidade cos seus conselleiros.

A intención será articular, alí onde se poida, fórmulas de colaboración e axuda co Concello.