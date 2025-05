Culler de Pau, entre os 150 mellores restaurantes de toda Europa

Novo éxito para Javier Olleros e o seu equipo. O seu Culler de Pau, o restaurante que ten no Grove, logrou situarse entre os 150 mellores de toda Europa.

Así o determinou a prestixiosa guía gastronómica Opinionated About Dining (OAD), que cada ano elabora unha lista cos establecementos máis selectos do vello continente.

En concreto, as recomendacións de OAD situárono no posto número 34. É, ademais, o único representante da cociña galega en ser elixido para este particular olimpo culinario.

España domina este ranking con 45 restaurantes, tres deles -Bagá, de Xaén; DiverXO, de Madrid, e Etxebarri, de Axpe, en Bizkaia- entre o dez mellores.

A gastronomía española volve ser, por segundo ano consecutivo, a que máis restaurantes ten nesta lista, por diante de Italia (24), Francia (16), Reino Unido (14) e Dinamarca (14).

No máis alto da lista OAD, mantense por quinto ano consecutivo Alchemist (Copenhague), do chef danés Rasmus Munk.

Todos estes restaurantes son seleccionados a través da plataforma da organización, na que se combinan as reseñas de máis de 7.500 votantes rexistrados.

Así, esta publicación está baseada en enquisas sobre as experiencias reais dos seus usuarios rexistrados en cada un destes establecementos, sendo a única lista que ten en conta a experiencia dos comensais no seu sistema de cualificación.

De Culler de Pau, OAD destaca que a cociña de Javier Olleros "segue sendo unha das máis interesantes de Galicia".

Afirman que "aínda que ten ao seu alcance o incrible peixe e marisco das augas galegas, gran parte da súa cociña céntrase en ingredientes de proximidade.