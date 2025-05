Defensa recruta 88 mozos de Pontevedra para ingresar nas forzas armadas

Un total de 88 aspirantes de Pontevedra obtiveron praza nas forzas armadas, dentro do primeiro ciclo de recrutamento impulsado polo Ministerio de Defensa neste ano 2025.

Foi despois dun proceso no que Defensa asegura que recibiu un número "notable" de peticións da provincia de Pontevedra para ingresar na escala de tropa e mariñeiría.

Así, no centro de selección da Subdelegación de Defensa de Pontevedra recibíronse 187 solicitudes (155 homes e 32 mulleres) para participar no proceso selectivo.

Os que finalmente obtiveron praza foron 78 homes e 10 mulleres.

Deles, 68 irán a unidades do Exército de Terra, quince á Armada e cinco a unidades do Exército do Aire e do Espazo.

Nas forzas armadas, todos eles poderán continuar os seus estudos, xa que se obteñen títulos do sistema educativo xeneral, tanto de grao como de técnico superior, e terán a posibilidade de proxección, xa que se reservan moitas prazas para promoción interna.

A Subdelegación de Defensa en Pontevedra seguirá a disposición dos diferentes centros educativos da provincia para informarlles sobre a profesión militar e os diferentes procedementos de ingreso nas forzas armadas.