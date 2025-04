Demandan a necesidade dunha aula de estudo pública e estable en Marín

"Marín leva quince anos sen un espazo para estudar e segue igual por falta de vontade política". A crítica realízaa Lucía Santos, portavoz municipal do BNG, en relación coa negativa do goberno local para crear unha aula de estudo no municipio.

Os nacionalistas defenden a necesidade de habilitar unha aula de estudo pública, estábel e accesíbel en Marín, unha iniciativa que responde á demanda de estudantes, persoas en formación continua e persoas opositando, que "carecen dun espazo municipal axeitado para estudar".

Lucía Santos defende que é un servizo básico e Marín leva máis de quince anos sen el, desde o peche da aula da Casa dos Balcóns.

Para a portavoz do BNG, é "indignante" que o grupo de goberno do PP rexeite esta proposta, pois é unha necesidade "evidente".

O grupo de goberno do Partido Popular rexeitou a proposta no pasado pleno da Corporación, celebrado o 10 de abril, e o BNG denuncia que o goberno local se "escude nun plan baleiro para non facer nada".

Así, Santos sinala que, durante o pleno, o PP recoñeceu que a biblioteca municipal resulta insuficiente, sobre todo en épocas de exames, pero "en lugar de apoiar a proposta, presentou unha emenda de substitución que aposta pola elaboración dun plan de usos dos espazos municipais".

Para a formación nacionalista, esta resposta evita tomar medidas reais. "É unha fórmula para non comprometerse con nada. Sen prazos, sen contido, sen solucións", consideran.

O BNG tamén insiste en que habilitar unha aula de estudo non é unha medida puntual, senón unha solución que xa funciona con éxito noutros concellos da contorna. "Non se trata só de apoiar á mocidade, senón de garantir igualdade de oportunidades para quen está formándose, sen depender de ter cartos ou vehículo", defende.